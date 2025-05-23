Bakan Yerlikaya, Bakü'deki Toplantıya Katıldı

(ANKARA) – İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yapılan Türk Devletler Teşkilatı İçişleri Bakanları 2'nci toplantısına katıldı.
Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bakü'de gerçekleşen Türk Devletler Teşkilatı İçişleri Bakanları 2'nci toplantısına katıldığını paylaştı.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de toplantı öncesi katılımcı İçişleri Bakanlarını kabul etti.
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