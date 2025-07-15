Bakan Yerlikaya'dan 15 Temmuz Mesajı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, " 15 Temmuz, aziz milletimize biçilen kefenin yırtılıp atıldığı gündür. 15 Temmuz, hür irademize, bağımsızlığımıza zincir vurulamayacağının mührüdür." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 15 Temmuz 2016 karanlık gecesinde Gaziantep Valisi olarak görev yaptığını, Gaziantep'in Milli Mücadele ruhunun öncüsü ve meşalesi olduğunu belirtti.

Gaziantep'in zillet altında yaşamaktansa seve seve ölüme koşanların, Fransız işgalinde "Haydi Antepliler, namus günüdür" diyen Karayılan'ın yurdu olduğunu ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Hamd olsun cesaretini, ferasetini ve gücünü ay yıldızlı bayrağımızdan, vatan aşkından, 'İman dolu göğsü gibi serhaddinden' alan milletimiz, ülkemizin dört bir yanında o hainlere gereken cevabı verdi. O gün bir kez daha gördük ki, aziz milletimiz şehadeti nimet, esareti zillet olarak görür. Dilimizde dualar, yüreğimizde öfke var. Bundan tam 9 yıl önce bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş kutsal vatan toprağımızda alçak bir ihanet girişimi yaşandı. O zifiri gecede gökten bombalar yağdı, tanklar insanlarımızı ezdi. Masum insanların üzerlerine hedef gözetmeksizin ateş açıldı. Ancak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettikleri gibi, 'Son sözü top, tüfek değil, iman belirleyecekti'. Öyle de oldu. 15 Temmuz, aziz milletimize biçilen kefenin yırtıp atıldığı gündür. 15 Temmuz, hür irademize, bağımsızlığımıza zincir vurulamayacağının mührüdür. Vatanımız uğruna fedayı can eyleyen aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. "

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, 15 Temmuz 2016 gecesinde Gaziantep Valisiyken kalabalığa karşı yaptığı birlik ve beraberlik konuşmasına da yer verdi.