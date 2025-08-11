Bakan Yerlikaya Deprem ve Yangın Bölgesinde

1) BAKAN YERLİKAYA: DEVLET TÜM İMKANLARIYLA YANINIZDA

Balıkesir'de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından dün kente gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bugün de bölgede inceleme ve ziyaretlerini sürdürdü. Sındırgı'ya bağlı kırsal Alacaatlı ve Gölcük mahallelerini ziyaret eden Bakan Yerlikaya, burada vatandaşlarla sohbet etti, devletin tüm imkanlarıyla yanlarında olduğunu belirtti.

HAYVANLARI YANGINDA ÖLEN ÜRETİCİYİ ZİYARET ETTİ

Ardından Kepsut ilçesine geçen Bakan Yerlikaya, buradaki kırsal Hotaşlar Mahallesi'ndeki hayvan damında çıkan yangında 25 büyükbaşı ölen, bin saman balyası da küle dönen Halil Temel'i ziyaret edip, 'Geçmiş olsun' dileğinde bulundu. Bakan Yerlikaya, Halil Temel için neler yapılabileceği konusunda çalışma yapacaklarını da söyledi. Babasının küçükbaş, kendisinin ise büyükbaş üreticiliğini 30 yıldır sürdürdüğünü belirten Temel, "Yangın nasıl çıktı anlamadım. Ama bir anda alevler balyaları sardı. Çok büyüdü ve müdahale edemedik. Hayvanlarımız yanarak can verdi. Onlar bu şekilde telef olması beni derinden üzdü. Yanarak can verdiler" dedi.