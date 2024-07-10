Bakan Yerlikaya: Olumsuz Bir Durum Yok

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BAKAN YERLİKAYA: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, " Malatya Yeşilyurt'ta 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Gelen 3 ihbar incelenmiş olup an itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" dedi.