Bakan Yerlikaya:  Sosyal Medyadan Atatürk'e ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a Hakaret Eden Şahıs Yakalandı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret eden şahsın yakalandığını bildirdi. Yerlikaya, Bölücü Terör Örgütü propagandası yapan şahsın, 20 yaşında olduğunu belirtti.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan bir şahsın Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Devletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hakaret ettiği belirlenmiştir. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) propagandası da yapan bu şahsın 20 yaşındaki M. H. Y. olduğu İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. Şahıs, Bahçelievler'de yakalanarak gözaltına alınmış, şahsa ait dijital materyallere el konulmuştur. Halkımız arasında kin ve nefret tohumları ekmeye çalışanlara asla göz açtırmayacağız. Siber dünyada zehrini akıtan bu siber zorbaları tek tek yakalayacağız."