Bakan Yerlikaya, Tunahan ile İftarda Buluştu

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 14 ay önce Ankara'da okuluna gittiği sırada başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve iki kez beyin ameliyatı olan 11 yaşındaki Tunahan ile iftarda bir araya geldi.

Ankara Keçiören Kafkas Mahallesi'nde 7 Aralık günü sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ağır yaralanan Nurettin Demirer İlkokulu öğrencisi Tunahan Yılmaz, üç aylık tedavi sürecinden sonra taburcu olabilmişti.

Bakan Yerlikaya, iftarını Tunahan'ın evinde ailesiyle birlikte yaptı. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, Tunahan'ın olayın ardından aylarca hastanede kaldığını ve iki kez beyin ameliyatı geçirdiğini belirterek, tedavisinin halen sürdüğünü ifade etti.

Bakan Yerlikaya, paylaşımında, "11 yaşındaki Tunahan yavrumuz 14 ay önce Ankara'da okuluna giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğramıştı. Bu elim olayın ardından aylarca hastanede kalan Tunahan, iki kez beyin ameliyatı oldu. Tedavisi hala devam ediyor. Bu akşam iftarımızı Tunahan evladımızın evinde babası Halil kardeşim, annesi Ergül Hanım, kardeşleri Sevtap, Sevdanur, Batuhan ve Gözde ile birlikte yaptık. Evin neşesi Ali Eymen ise henüz 6 aylık. Bu mübarek gecede dualarımız Tunahan evladımız içindi. Onun yüzündeki gülümseme dünyalara bedel. Rabbim bütün evlatlarımızı her türlü kazadan, beladan korusun. Mutlulukları daim olsun. Rabbim tuttuğumuz oruçları kabul etsin." ifadelerini kullandı.