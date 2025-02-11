Bakan Yerlikaya, Yargı Kurumlarını Ziyaret Etti

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti.

Bakan Yerlikaya, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, AYM Başkan Vekilleri ve AYM üyelerini ziyaret etti. Yerlikaya, daha sonra Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'e ziyarette bulundu.