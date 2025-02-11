(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'ü ziyaret etti.
Bakan Yerlikaya, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, AYM Başkan Vekilleri ve AYM üyelerini ziyaret etti. Yerlikaya, daha sonra Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk'e ziyarette bulundu.
Son Dakika › Güncel › Bakan Yerlikaya, Yargı Kurumlarını Ziyaret Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?