Bakan Yumaklı: "10 binlerce insanın katledilmesine şahitlik yapıyoruz" - Son Dakika
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Bakan Yumaklı: "10 binlerce insanın katledilmesine şahitlik yapıyoruz"

Bakan Yumaklı: "10 binlerce insanın katledilmesine şahitlik yapıyoruz" Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Maalesef Ramazan'da bile durmayan bir katliam var.

30.03.2025 14:52
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Bakan Yumaklı: "10 binlerce insanın katledilmesine şahitlik yapıyoruz"

KASTAMONU - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Maalesef Ramazan'da bile durmayan bir katliam var. Beşikteki bebeklerden yaşlılara kadar, kadınlardan sakatlara kadar genç yaşlı, bebek kadın demeden maalesef ki gözümüzün önünde 10 binlerce insanın katledilmesine şahitlik yapıyoruz" dedi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu Valiliği tarafından düzenlenen Vilayet Bayramlaşma Programına katıldı. Kastamonu Valiliğinde gerçekleştirilen programda Bakan Yumaklı, il protokolü ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayramlaşmanın ardından konuşan Bakan Yumaklı, Filistin'deki katliama dikkat çekerek, "Maalesef Ramazan'da bile durmayan bir katliam var. Beşikteki bebeklerden yaşlılara kadar, kadınlardan sakatlara kadar genç yaşlı, bebek kadın demeden maalesef ki gözümüzün önünde 10 binlerce insanın katledilmesine şahitlik yapıyoruz. Kurtuluş Savaşı vermiş, Kurtuluş Savaşı'nda en çok şehit vermiş bir ilin evladı olarak yüreğimizi dağlayan bu durumun bir an önce sona ermesi için dua ediyoruz. Allah onları ve dünyadaki bütün mazlum ve mağdur milletleri etnik kimliğine, inancına bakılmaksızın bulundukları zor durumdan kurtarsın. Dünyada bu tür haksızlıklara hiçbir ayrım gözetmeksizin dur diyen tek bir ülke var o da Türkiye ve tek bir lider var Sayın Cumhurbaşkanımız. Dolayısıyla bizler bununla alakalı iyi dileklerimizi belirtirken aynı zamanda bununla ilgili bütün dünyada gereken diplomasiyi en yoğun şekilde yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Ramazan Bayramıyla birlikte yağışlı havanın da beklendiğini söyleyen Bakan Yumaklı, "Bayram bereketiyle gelecek inşallah. Yağışları da beraberinde getirecek. Özellikle suyun çok kritik olduğu ve bundan sonra da olacağı dönemde elbette yağışların olması çok önemli. Bu bereket aynı zamanda bizim ülkemizin zaman zaman tarımsal üretimde bulunduğu yer açısından önemli. Tarımsal üretimde bizim bulunduğumuz yeri anlatırken şaşmalarına neden olduğunu görüyoruz. Sanki ilk kez söylemişiz gibi şaşmalarına neden oluyor ama biz tekrar edelim. Bunu yapan bu ülkenin çok kıymetli üreticileridir. Bizler tarımsal hasılada Avrupa birinciliğimizi, dünyada ilk 10 ülke arasında olduğumuzu, sebze meyve üretiminde dünyada 4. sırada olduğumuzu, 21 üründe ilk 3 sırada yer aldığımızı, 208 başlıkta yaklaşık 2 bin 250 çeşit ürünü dünyanın 186 ülkesine ihraç ettiğimizi söylemeye devam edeceğiz. Birçok alanda olduğu gibi bu alanda da güçlüyüz. Dolayısıyla bunları gerçekleştirmiş olan üreticilerimize şükranlarımızı iletiyorum" diye konuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklara ait tesislerin vatandaşların hizmetine açık olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Kastamonu gibi denizinden yeşiline ruh dünyamıza hitap eden o hamurundan mutfağına, sarımsağından siyezine kadar daha birçok zenginliklere sahip olan bir ilden bunları söylemekte benim için gurur vesilesi. Bayram vesilesi ile buradan bir duyuru yapalım. Şöyle bir kaç saatimizi ailemizle geçirelim dediğiniz herhangi bir noktada Doğa Koruma ve Milli Parkların tesisleri, alanları bütün vatandaşlarımıza açık. Dolayısıyla sizleri de bu alanlara bekliyoruz. Cenab-ı hak birliğimizi beraberliğimizi bozmasın, güçlendirsin. Hepimiz bir beraber oldukça güçlüyüz. Ne olursak olalım, ne düşünürsek düşünelim, bizim ülkemiz, bizim milletimiz her şeyin önünde olmak zorunda" şeklinde konuştu.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı ise bayramlaşma programına katılanların bayramını kutladı.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Tarım ve Orman Bakanı, Ekonomi, Güncel, Tarım, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı: '10 binlerce insanın katledilmesine şahitlik yapıyoruz' - Son Dakika

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