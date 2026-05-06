Bakan Yumaklı Bakü'de Tarım İşbirliğini Vurguladı

06.05.2026 15:46
İbrahim Yumaklı, Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'ın tarımda işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'dan iş insanlarıyla bir araya geldi.

Bakü Türk Ticaret Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Yumaklı; Türkiye, Azerbaycan ve Özbekistan'ın tarihsel bağlara, ortak kültüre ve stratejik vizyona sahip "üç kardeş ülke" olduğunu belirterek ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemine dikkati çekti.

Yumaklı, özellikle tarım ve gıda sektörünün işbirliği açısından stratejik ve hızlı sonuç alınabilecek bir alan olduğuna işaret ederek "Tarım sektörü günümüzde sadece üretim faaliyeti değil; gıda güvenliği, iklim değişikliği, su kaynaklarının etkin kullanımı ve sürdürülebilirlik gibi başlıklarla stratejik bir alan haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Ülkeler arasında tarım alanında önemli bir iş potansiyeli bulunduğunu vurgulayan Bakan Yumaklı, tarım sigortaları başta olmak üzere, birçok alanda işbirliğinin sürdüğünü söyledi.

Yumaklı, "Azerbaycan'ın verimli toprakları ve yatırım kapasitesi ile Özbekistan'ın geniş arazi ve iklim çeşitliliği bir araya geldiğinde ortaya çok büyük sinerji çıkıyor. Bu sinerjiyi somut projelere dönüştürmek iş adamlarımızın görevi." dedi.

Ortak tarımsal üretim ve yatırım modellerinin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, "Bir elin nesi var? İki elin sesi var. Güçlü bir ses çıkarabilmek için bir araya gelmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Yumaklı, gıda işleme ve katma değerli ürün üretiminin önemine dikkati çekerek markalaşmış ve yüksek katma değerli ürünlere yönelmenin bölge ekonomilerine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Lojistik ve tedarik zincirinin güçlendirilmesinin de kritik olduğunu belirten Yumaklı, Orta Koridor'un sunduğu imkanlarla ürünlerin daha hızlı, güvenli ve düşük maliyetle pazarlara ulaştırılabileceğini ifade etti.

Dijital tarım ve akıllı teknolojilerin de büyük fırsatlar sunduğunu vurgulayan İbrahim Yumaklı, Türkiye olarak özel sektörün bu süreçte aktif rol almasına büyük önem verdiklerini kaydetti.

Yumaklı, toplantının yeni iş ortaklıklarına vesile olmasını dileyerek Bakü Türk Ticaret Merkezi'nin Türk dünyası başta olmak üzere, bölgedeki iş insanları için önemli bir buluşma ve bilgi paylaşım platformu olacağını belirtti ve katılımcılara teşekkür etti.

Kaynak: AA

