Bakan Yumaklı'dan Arpa Hasadı Açıklaması - Son Dakika
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Bakan Yumaklı'dan Arpa Hasadı Açıklaması

Bakan Yumaklı\'dan Arpa Hasadı Açıklaması
01.07.2026 14:01
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Bakan Yumaklı, arpa üretiminde yüzde 50 artış beklediklerini açıkladı, 2 milyar lira ödeme yapıldı.

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde arpa hasadına katıldı. Yumaklı, "İlk tahminlerimize göre buğdayda geçen yıla göre yüzde 27 artışla 22 milyon 750 bin tona ulaşacağız. Arpada da yüzde 50 artışla 9 milyon tona ulaşmayı bekliyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesi Eğribük Merasında arpa hasadına katıldı. Burada konuşan Bakan Yumaklı, hasat döneminde son 66 yılın en iyi yağışının alındığını ve barajların dolduğunu söyleyerek, "Şu an itibarıyla barajlardaki doluluk oranımız yüzde 81'e ulaşmış vaziyette. Geçtiğimiz yıl malumunuz kuraklık ve zirai don gibi bazı olumsuzlukları yaşadık. Ancak Türk tarımının güçlü altyapısı herhangi bir şekilde bir ürünün eksikliğini herhangi bir gıda problemini bize yaşatmadı. Hasadı da takip ediyoruz ve çok güzel veriler geliyor. Eğer öngörülerimiz tutarsa bu yılı 140 milyon tonluk bir bitkisel üretimle bütün zamanların rekorunu kırarak tamamlamış olacağız" diye konuştu.

'RAKAMLAR ÜRETİCİMİZİN BAŞARISINI GÖSTERİYOR'

Yumaklı, buğday ve arpanın üretim planlamalarının en önemli 2 ürünü olduğunu belirterek, "İlk tahminlerimize göre buğdayda geçen yıla göre yüzde 27 artışla 22 milyon 750 bin tona ulaşacağız. Arpada da yüzde 50 artışla 9 milyon tona ulaşmayı bekliyoruz. Bu rakamlar sadece yüksek verimi ve üretimi anlatmıyor. Aynı zamanda üreticilerimizin de başarısını ifade ediyor. Çünkü dediğim gibi geçen senenin bütün zorluklarına rağmen üretimle alakalı her türlü imkanı değerlendirerek ülkemize herhangi bir problem yaşatmayan üreticilerimiz inşallah bu sene bu artışların da bereketinden faydalanmış olacaklar" dedi.

Yumaklı, ilk hasadın 10 Mayıs'ta Aydın'da başladığını hatırlatarak, "Arpada 15 Mayıs'ta Şanlıurfa'da başladı. Bugün itibarıyla Doğu Anadolu bölgemiz hariç Türkiye'nin her yerinde hasat devam ediyor. Buğdayda bütün yapılmış hasat oranı yüzde 19'a, arpada da yüzde 17'ye ulaşmış durumda" diye konuştu.

'TMO, GELEN TÜM ÜRÜNLERİ ALACAK'

Yumaklı, hasat kadar önemli diğer bir konunun da ürünün değerinde alınabiliyor olması olduğunu vurgulayarak, "Bu konuda Toprak Mahsulleri Ofisi çiftçi dostu bir kurum olarak açıklamış olduğu fiyatlardan sonra hem üreticiyi korumak hem de tüketiciyi gözetmek prensibiyle hareket ediyoruz. Toprak Mahsulleri Ofisi piyasa regülasyonu yapan bir kurumdur. 20 milyon ton kapasitesiyle kendisine gelen bütün ürünleri her bir gramına kadar alacak. Hiçbir tanesini bırakmayacak. Dolayısıyla hem dünyadaki fiyatların yani benzer ürünlerin fiyatlarının da Türkiye'nin üreticileriyle aynı şekilde olmamasını sağlayarak, yani daha üzerinde bir fiyat açıklayarak, üretim maliyetlerini de dikkate alarak fiyat açıklanmıştı. Hep söylüyoruz; Türkiye'deki üretim başka. Türkiye'deki üretici başka. Dolayısıyla biz devlet olarak her zaman Toprak Mahsulleri Ofisi vasıtasıyla üreticilerimizin, çiftçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'2 MİLYON LİRALIK ÖDEME HESAPLARA YATIRILDI'

Bakan Yumaklı, hasadın gerçekleştirilmesi ardından çiftçilerle sohbet etti. Ürünlerin yüzde 67'lik bir bölümünün Toprak Mahsulleri Ofisi'ne geldiğini ifade eden Yumaklı, "Toprak Mahsulleri Ofisi sadece 21 günde 1 milyon tonluk ürün aldı. Bu bir rekor. Bu zamana kadar toplamda 2 milyon ton ürün aldı. Yine söz verdiğimiz gibi 21'inci günden başlayarak ödemelerimizi yapmaya devam ediyoruz. Şu ana kadar da 2 milyar liralık bir ödeme üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı. Biz o dönemde '45 güne kadar' demiştik. Maalesef konuyla ilgileri olmayanlar ya da konuyu farklı yerlere çekmek isteyenler bunun dezenformasyonunu yaptılar. Buradaki amacımız şu çok yoğun olan zamanlarda elimizde olmayan sebeplerle belki gecikebilir; ama asla 45 günü geçmez. Bizim hedefimiz 21'inci günden itibaren ödemeleri yapmak. Bunu da gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Toprak Mahsulleri Ofisi 650 noktada bütün Türkiye'de ekipleriyle birlikte hazır ve üreticilerimizle birlikte işlem yapmaya devam edecektir. Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi bu yıl İran kriziyle alakalı girdilerde oluşan artışları da bu yılın desteklerine ilave etmek üzere çalışma yapıyoruz. Bizler de inşallah hasat döneminin sonunda bu hesaplamaları bitirerek bu işlemi gerçekleştireceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Üretim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı'dan Arpa Hasadı Açıklaması - Son Dakika

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