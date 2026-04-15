Bakan Yumaklı'dan Kahramanmaraş'taki Saldırıya Taziye

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş'taki okulda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler için Allah'tan rahmet diledi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ta bir okulumuzda meydana gelen elim hadise hepimizi derinden üzmüştür. Olayda hayatını kaybeden öğretmenimiz ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar temenni ediyorum. Bakanlıklarımız ve ilgili kurumlarımız, olayın tüm boyutlarının ortaya çıkması için gerekli çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimizin başı sağ olsun."