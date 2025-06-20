Bakan Yumaklı Isparta\'da Temaslarda Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Isparta'da ziyaretler gerçekleştirdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Yumaklı, Eğirdir Gölü Su Eylem Planı açıklamasının ardından Isparta Valiliği'ni ziyaret etti.

Yumaklı, burada düzenlenen İl Koordinasyon toplantısının ardından Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er'i de makamında ziyaret eden Yumaklı, daha sonra İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bölge Müdürlükleri de ziyaret ederek kurumların çalışanlarıyla fotoğraf çektirdi.

Son olarak Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesini de ziyaret eden Yumaklı, burada düzenlenen toplantının ardından kentten ayrıldı.

Ziyaretlerde Yumaklı'ya, Isparta Valisi Abdullah Erin, AK Parti Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve partililer eşlik etti.