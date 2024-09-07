Kesme Çiçekçilik Sektörü 105 Milyon Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kesme Çiçekçilik Sektörü 105 Milyon Dolar İhracat Yaptı

Kesme Çiçekçilik Sektörü 105 Milyon Dolar İhracat Yaptı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat'ta üzüm hasadı sonrasında yaptığı açıklamada, kesme çiçekçilik sektörünün 105 milyon dolarlık ihracat ile katkıda bulunduğunu belirtti.

07.09.2024 22:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Yumaklı: Kesme çiçekçilik sektörü 105 milyon dolarlık ihracat ile katkıda bulunuyor(3)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tokat İl Özel İdaresi'nde sektör toplantısının ardından Pazar ilçesine bağlı Çay köyünde üzüm bağında hasat yaptı. Üzüm hasadı sonrasında açıklamada bulunan Bakan Yumaklı, "Biyolojik mücadeleyle ilgili bir proje var. Bu proje bütün Tokat genelinde de yaygınlaştırmak üzere devam ediyor. Malumunuz pestisit yani zirai ilaç kullanımıyla ilgili hem hasat öncesinde hem hasat esnasında hem de hasat sonrasında estetik kalıntısı olup olmadığına dair analizlerimizi yapıyoruz. Kontrollerimizi, denetimlerimizi yapıyoruz. Eğer bunların içerisinde herhangi bir kalıntıya olduğu durumda bunları imha ediyoruz. Yurt dışına ihraç edilenlerin arasında da yine herhangi bir kalıntı tespit edildiği zaman bunları da imha ediyoruz. Bu konu çok fazla da speküle edilen bir konu ama tekraren burada altını çizerek belirtmek istiyorum. Şimdi üreticimizi koruma adına elbette ki imha olmasını istemeyiz ama netice itibariyle zararlıyla mücadele konusunda bir şekilde devam etmek durumunda. Özellikle iklim değişikliğinin bir de bu yönü var. Yani zararlıyla mücadele konusunda ciddi zorluklarla karşılaşıyoruz. Çünkü artık havaların çok ani bir şekilde ısınması, sıcaklıkların yüksek olması zararlıların da bir şekilde çok daha hızlı bir şekilde çoğalmasına üremesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla burada başlatılan projeyle birlikte biyoloji mücadele uygulamasına başlandı. Ben kimyasal ilaç kullanımını azaltmak için verdiğimiz biyoteknik mücadele desteğini 2025 yılı için serada dekara 2 bin 550 liradan, 3 bin 825 liraya çıkardığımızı açık alanda ise 870 liradan 1305 liraya çıkarıldığını buradan sizlerin aracılığınızla duyurmak istiyorum. Tokat'ta asma yaprağında biyoteknik biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması projesiyle ilgili de bu kapasite artırılıyor" dedi.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanı, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Tokat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kesme Çiçekçilik Sektörü 105 Milyon Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:00 Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir Ölümden dönen Cübbeli isim verdi: Bu olay onun tezahürü olabilir
23:19 Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı Cübbeli Ahmet Hoca saldırıya uğradı
22:56 Ümit Özdağ, Engin Polat’la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş Ümit Özdağ, Engin Polat'la ilgili sözlerine açıklık getirdi: İki politikacı arasındaki pazarlıkta rakam telaffuz edilmiş
21:56 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak AK Parti Sözcüsü Çelik'ten teğmenlerle ilgili yeni çıkış: Kasıt, disiplinsizlik varsa gereği yapılacak
19:09 Şırnak’ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı Şırnak'ta beyaz torosa JİTEM amblemi yapıştıran uzman çavuş açığa alındı
11:24 10 ayda her şeyini kaybetti Lüks villa artık bir harabe 10 ayda her şeyini kaybetti! Lüks villa artık bir harabe
11:21 Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi Sarhoşken üç kadın uçuş görevlisine saldıran pilotun görevine son verildi
11:07 Ailede kriz Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti Ailede kriz! Dilan Polat, eltisi ve görümcesi arasında soğuk rüzgarlar esti
10:59 Site yönetiminden akıl almaz vurgun Miktar tamı tamına 4 milyon TL Site yönetiminden akıl almaz vurgun! Miktar tamı tamına 4 milyon TL
10:48 Milyoner’e damga vuran soru Bir ’’Bam’’ yüzünden 100 bin liradan oldu Milyoner'e damga vuran soru! Bir ''Bam'' yüzünden 100 bin liradan oldu
10:30 Kahramanmaraş’ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada Kahramanmaraş'ta yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem kamerada
10:05 Özdağ’dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum Özdağ'dan kafa karıştıran Engin Polat yorumu: Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum
09:38 Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya’dan ’’Allahuekber’’ sevinci Bronz madalya kazanan Hakan Akkaya'dan ''Allahuekber'' sevinci
09:38 Kahramanmaraş’ta 5 büyüklüğünde deprem Sarsıntı birçok ilde hissedildi Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi
09:38 Nurgül Yeşilçay’dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme Nurgül Yeşilçay'dan Polatların tahliyesine yaratıcı gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2024 00:29:34. #1.11#
SON DAKİKA: Kesme Çiçekçilik Sektörü 105 Milyon Dolar İhracat Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement