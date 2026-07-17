Bakan Yumaklı Malatya'da Kayısı Hasadına Katıldı - Son Dakika
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Bakan Yumaklı Malatya'da Kayısı Hasadına Katıldı

17.07.2026 12:20
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Malatya'da kayısı hasadı yaptı ve destek sürecini anlattı.

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Malatya Kayısı Fuarı ve Festivali kapsamında geldiği Malatya'da kayısı hasadına katıldı. Yumaklı, geçen yıl zirai don nedeniyle ürün alınamayan bahçede hasat yapılmasının sevindirici olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl umudun olmadığı bu bahçede bugün hepimizin yüzünü güldüren çok güzel bir ürün görüyoruz" dedi.

Malatya programı kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesi'nde kayısı bahçesini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilerle sohbet etti, işçilerle birlikte kayısı topladı patik (kayısı çekirdeğinin çıkartılması işlemi) yaptı. Hasadın ardından açıklamalarda bulunan Yumaklı, geçen yıl yaşanan zirai donun ardından aynı bahçeyi ziyaret ettiğini hatırlattı.

"GEÇEN YIL BU BAHÇEDE UMUT DA YOKTU"

Bakan Yumaklı, geçen yıl nisan ayında yaşanan şiddetli zirai donun ardından üreticilere ağaçlarını kesmemeleri yönünde çağrıda bulunduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl Nisan ayındaki çok şiddetli zirai dondan sonra buraya gelmiştik, bu bahçeye gelmiştik. Ağaçların hiçbirisinde geçen yıl bir ürün yoktu. Aslında umut da yoktu geldiğimiz zaman. Ama buradan bütün Malatya'daki ve Türkiye'nin dört bir tarafındaki zirai dondan etkilenen üreticilerimize şunu söyledik, siz hiç endişe etmeyin. Biz devlet olarak, hükümet olarak sizin yanınızdayız. Sakın ola ki herhangi bir ağacı kesmeyin. Biz bunların nasıl bakımlarının yapılacağına dair sizlerle beraber olacağız. Arkadaşlarımız sizin yanınızda olacak ve inşallah önümüzdeki sene bu ağaçlardan hepimizin yüzünü güldürecek bir şekilde biz ürün alacağız. Nitekim de öyle oldu. Bugün hepimizin yüzünü güldüren geçtiğimiz senenin o karamsar zamanını üzerimizden atan hamdolsun Rabb'ime ki çok güzel bir ürün görüyoruz ağaçlarda."

"MALATYA, KAYISIDA DÜNYANIN ÇIKIŞ KAPISI"

Kayısının Türkiye'nin önemli ihracat kalemlerinden bir olduğuna işaret eden Yumaklı, Malatya'nın üretimdeki ağırlığına dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Kayısı çok önemli ürünlerden bir tanesi. Neden? Çünkü biz Türkiye olarak dünya üretiminde kayısıda birinci sıradayız. Malatya'da yüzde 54'lük üretim oranıyla Türkiye'de birinci sırada. Malatya kayısısını biliyorsunuz hepiniz. Coğrafi işaretli. Dolayısıyla bu manada da çok özellikli ve önemli ürünlerimizden. Kuru kayısı ile alakalı da Malatya'nın üretimdeki oranı yüzde 85. Dolayısıyla aslında Malatya'nın kayısı anlamında bütün dünyaya bir çıkış kapısı olduğunu söylemek mümkün. Yaklaşık 19 milyar liralık Malatya ekonomisine bir katkısı var kayısının."

"ZİRAİ DON DESTEĞİ KAPSAMINDA MALATYA'YA YAKLAŞIK 8 MİLYAR LİRA AKTARILDI"

Zirai donun ardından çiftçilere yönelik destek sürecinin başlatıldığını bildiren Yumaklı, TARSİM'in ödediği bedelin dışında sigortası bulunmayan üreticilere de destek verdiklerini belirtti. Yumaklı, şunları kaydetti:

"Geçen yıl dediğim gibi bu bahçede, bu ağaçlarda, bu dallarda herhangi bir şekilde ürün yoktu. Neredeyse bir tane bile numunelik yoktu. Yaprak yoktu, çiçekler yanmıştı, yok olmuştu. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz derhal bütün Türkiye'de bir olağanüstü hal ilan ettik. ve TARSİM sigortası yapmış olan üreticilerimize vermiş olduğumuz sigorta hasar bedeli ile birlikte sigortası olmayan üreticilerimizin de üretime devam ettirebilmesi amacıyla toplamda yaklaşık 47 milyar liraya yakın bir zirai don desteği verilmiş oldu. Ben bu manada huzurlarınızda Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bu 47 milyarın yaklaşık 8 milyara yakın tutarı da Malatya'ya gelmiş oldu. Bugün itibariyle zaten süreç içerisinde takip ediyorduk ama burada hem üreticilerimizle hem de şehrin ileri gelenleriyle konuştuğumuzda gerçekten bunun üretimin sürdürülebilir olması için ne kadar önemli olduğunu da ifade etmiş oldular. Hem Malatya'ya hem hasadın diğer ürünlerde de devam etmiş olduğu güzel ülkeme hayırlı, bereketli, kazasız, belasız bir hasat dönemi diliyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bakan Yumaklı Malatya'da Kayısı Hasadına Katıldı - Son Dakika

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