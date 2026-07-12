Bakan Yumaklı\'nın Nikah Şahitliği

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükegen'in oğlu Mehmet Büyükegen'in nikah şahidi oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükegen'in oğlu Mehmet Büyükegen ve Merve Taşar'ın düğünü için Konya'ya geldi. Çiftin nikahını Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kıyarken, nikah şahitleri Bakan Yumaklı ve kent protokolü oldu. Genç çifti tebrik eden Yumaklı, "İki genç kardeşimi tebrik ediyorum. Onlar Rabb'imizin emriyle, Peygamber Efendimizin bizlere tavsiyesiyle yuva kurmak üzere bir karar verdiler ve bizler de şahitlik ettik. Biz inananlar önce bir yuva kurarız. Sonra o yuvamıza, toprağımıza, devletimize, vatanımıza ve bayrağımıza sahip çıkarız. Aday olan genç kardeşlerimizi de fazla uzatmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü bizlerin vatanını, devletini ve mukaddesatlarını koruyan genç kardeşlerimize ihtiyacımız var" dedi.

Ardından Yumaklı, gelin Merve Taşar'a evlilik cüzdanını verdi.