Bakan Yumaklı: Sorumlular hesap verecek - Son Dakika
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Bakan Yumaklı: Sorumlular hesap verecek

Bakan Yumaklı, Yüksekova'da köpek saldırısıyla ölen çocuk için suçlu yerel yöneticilere tepki gösterdi.

19.01.2025 17:19
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 yaşındaki kız çocuğu Eslem Teker'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu ölümüyle ilgili, "Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler." ifadesini kullandı.

Bakan Yumaklı, konuya dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Teker'in hayatını kaybetmesinden duyduğu derin üzüntüyü ifade etti.

Sorunun toplumsal bir güvenlik meselesi olduğu bilinciyle hazırlanan kanun ve ilgililerin sorumluluğunun net olarak belirlendiği yönetmeliğin yayımlandığına dikkati çeken Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu düzenlemelerle, sokaklarda başıboş sahipsiz köpek bulunamayacağı, herhangi bir gerekçenin bu sorumluluğun gereğini yerine getirmeye engel olamayacağı net bir şekilde belirlenmiş oldu. Ancak kanunla belirlenmiş sorumluluklarından kaçan yerel yönetimlerden birinin sorumsuzluğu, maalesef 12 yaşındaki bir evladımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Görevlerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyerek başta çocuklarımız olmak üzere vatandaşlarımızın mağduriyetine sebebiyet verenler, adalet karşısında bunun hesabını elbet verecekler. Biz de Bakanlık olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bakanlığımız 5199 sayılı Kanun kapsamındaki görevlerini karalılıkla sürdürmeye devam edecektir. Ayrıca yeni kanunun uygulanmasında sorumluluklarını yerine getirmeyenlerle ilgili gerekli cezai ve hukuki her türlü takip tarafımızdan titizlikle yapılacaktır."

Yumaklı, Eslem Teker'in ailesine ve sevenlerine de başsağlığı diledi.

Kaynak: AA

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