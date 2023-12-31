Bakan Yumaklı Yılbaşı öncesi 20 bin 500 denetim yapıldı

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yılbaşı nedeniyle gerçekleştirilen gıda denetimlerimde 7 bin 500'ün üzerinde Bakanlık çalışanının sahaya indiğini belirterek, 20 bin 500 denetim yapıldı. Bunların arasında 396 adet uygunsuzluğa rastlandı. Bunlarla ilgili de idari para cezaları kesildi dedi.

Bakan Yumaklı, Ankara Şeker Fabrikası'nı ziyaret etti. Yumaklı, ilk olarak kütüphane açılışını gerçekleştirdi ve öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle kütüphaneyi gezip, kitapları inceleyen Yumaklı, ardından öğrencilerle pasta keserek onlarla sohbet etti. Yumaklı, 2023 yılının birçok üzücü olaya sahne olduğunu belirterek, Bunlardan en büyüğü 6 Şubat depremleriydi. 50 binin üzerinde vatandaşımızı maalesef kaybettik. Devletimiz, hükümetimiz ilk andan itibaren hem yaraların sarılması hem de o bölgede, o illerde yaşayan vatandaşlarımızın normal hayatlarına geri dönebilmesi adına var gücüyle çalışmaya başladı, halen de devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda yaralar sarılıp, oradaki vatandaşlarımız deprem öncesindeki hayatlarına geri dönecek ifadelerini kullandı.

'ŞEKER ÜRETİMİ VE KULLANIMINDA ORTALAMANIN ÜSTÜNE ÇIKTIK'

2023'ün aynı zamanda Cumhuriyet'in 2'inci yüzyılı ve 'Türkiye Yüzyılı'na adım atılan yıl olduğunu aktaran Yumaklı, şunları söyledi

İnşallah Türkiye'nin 2'nci yüzyılına, 'Türkiye Yüzyılı'na bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle; hedeflerimize konsantre bir şekilde girmiş olacağız. 2024 yılı, hedeflerimizi gerçekleştirme adına çok önemli atılımların yapıldığı bir yıl olarak da tarihe geçmiş olacak. Biz elbette Bakanlık olarak üretimin ve üreticinin 100 yılına 'merhaba' diyerek, 'Bismillah' diyerek kollarımızı sıvadık ve bu dönem içerisinde gerçekleştirmek istediğimiz hedef olarak kendimize koyduğumuz üretimin sözleşmeli yapılması, üretimin planlanması, kayıtlılığın artırılması, verimlilik, kalite ve sürdürülebilirliğin en üst düzeye çıkarılmasıyla ilgili çalışmalarınızda yine 2024 yılı içerisinde yapmış olacağız. Elbette, 2023 yılı bunun dışında da başka birçok pozitif olaya da sahne oldu. Yine bakanlığımız açısından söyleyecek olursam 129 milyon tonluk bir üretimden 137 milyon tona gelerek tüm zamanların rekorlarını kırmış olduk. Bu şeker sektörü için de böyle. Yaklaşık 100 bin üreticiyle 24 milyon 500 bin tonluk bir pancar ekimi ve hasadı gerçekleştirilmiş oldu. Bu da yaklaşık 3 milyon 200 bin tonun üzerinde bir şeker üretimi demek. Bizim ülkemizde 2 milyon 600 bin tonluk bir şeker üretimi ve kullanımı söz konusu idi ortalama. Bu yıl bunların da üzerine çıkmış olduk. Bu anlamda da bir rekor kırılmış oldu.

'ŞEKER İHRACATINA DA BAŞLAYACAĞIZ'

Bakan Yumaklı, şeker ihracatı için bütün planlamaların yapıldığına ve Ticaret Bakanlığı'nın şartlarını açıklamasının ardından şeker ihracatına başlayacaklarını belirterek, Elbette Türk Şeker'in ürettiği ürünler ve bütün şeker üretici kurumlarımızın ürettiği ürünler, sadece insan kullanımı için aynı zamanda bunun çıktısı olan ürünlerin de hayvansal üretim için kullanılması söz konusu. Türk Şeker'in başka bir önemi daha var. Bunu da belirtmemiz gerekir. Geçen yılın ilk dönemlerinde yani 2022 yılının ilk çeyreğinde şekerle ilgili maalesef ki çok da haklı olmayan bir süreç yaşadı ülkemiz. Burada Türk Şeker gerekli regülasyon görevini yerine getirerek bunu da engellemiş oldu. Türk Şeker gibi kurumlarımız, kadim kurumlarımız aynı zamanda tarımsal sanayi için olduğu kadar yine ağır sanayi hamlesi olarak da nitelendirilen unsurları da içerisinde barındırmış oldu. Bu görmüş olduğunuz fabrikanın içerisinde aynı zamanda bir makine sanayi de var. Çok ağır üretimlerin, ağır sanayi için gerekli olan makine teçhizat üretimlerinde yine bu fabrikada gerçekleştirmiş oldu diye konuştu.

'İDARİ PARA CEZALARI KESİLDİ'

Yılbaşı gecesi tüketilen gıda ürünlerine yönelik bir hafta boyunca gerçekleştirilen denetimlere değinen Yumaklı, Yılın son günü olması hasebiyle pazartesi gününden başlayan rutin denetimlerimizin dışında gıda denetimlerimiz de vardı. 7 bin 500'ün üzerinde çalışan bakanlık mensubumuz sahaya indi ve özellikle gıda tüketimi başta olmak üzere bizim bakanlığımızın sorumluluk alanına giren hususlarda denetimlerini gerçekleştirdiler. 20 bin 500 denetim yapıldı, elimdeki en son rakam. Bunların arasında 396 adet uygunsuzluğa rastlandı. Bunlarla ilgili de idari para cezaları kesildi. Hep söyledik, tekrar edelim. Vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşmasıyla ilgili herhangi bir toleransımız asla olmayacak. Bu konudaki duruşumuz nettir. Bundan sonra olduğu gibi 2023 yılında 1 milyon 300 bin denetim vardı. 2024 yılında bu denetimler rutin denetimler, sektörel bazlı denetimler ve özel denetimler olmak üzere 3 kategoride devam edecek. Umuyorum ve de diliyorum ki üreticilerimiz de bu bağlamda yapmış oldukları üretim süreçleriyle ilgili kontrol ederler kendilerini ve vatandaşımızın güvenilir gıdaya ulaşması anlamında herhangi bir problem yaşamamış oluruz. Dileğimiz bu oranları, uygunsuzluk oranlarını sıfıra kadar indirmek dedi.

Bakan Yumaklı, açıklamasının ardından fabrikada incelemelerde bulunarak ve işçilerle bir araya geldi ve hatıra fotoğrafı çektirdi. (DHA)