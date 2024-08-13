Bakan Yumaklı: Yunanistan'da orman yangınına müdahale amacıyla 2 uçak ve 1 helikopterimiz havalandı

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Bakan Yumaklı: " Yunanistan'da orman yangınına müdahale amacıyla 2 uçak ve 1 helikopterimiz sabah saatlerinde havalandı"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yunanistan'da devam eden orman yangınına müdahale amacıyla havalanan 2 uçak ve 1 helikopterin pistten kalkış anının görüntüsünü paylaştı.

Bakan Yumaklı, X hesabından yaptığı paylaşımda Yunanistan'da devam eden orman yangınına müdahale amacıyla havalanan 2 uçak ve 1 helikopterin pistten kalkış anının görüntüsünü paylaştı. Yumaklı paylaşımın devamında "Ateş kuşları komşumuzdaki alevleri söndürmek için göklerde. Yunanistan'da devam eden orman yangınına müdahale amacıyla 2 uçak ve 1 helikopterimiz sabah saatlerinde havalandı.

'Ormanlar dünyanın ortak mirasıdır' düsturuyla görev yapan mesai arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle komşumuz Yunanistan'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.