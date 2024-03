Güncel

Bakan Yusuf Tekin: "Okullarımızı eski zamanlarda olduğu gibi cıvıl cıvıl hale getireceğiz"

"Yerel yönetimlerle en sıkı çalışan kamu kurumuyuz"

GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Gaziantep Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu İlkokulunda öğrenci ve öğretmenler bir araya geldi. Programda öğretmenlere geleneksel oyunlar sertifikası da dağıtan Bakan Tekin, "Okullarımızın bahçelerini eski zamanlarda olduğu gibi cıvıl cıvıl hale getireceğiz" dedi.

Bir dizi program ve açılış törenine katılmak için Gaziantep'te bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şehitkamil ilçesindeki Gönüllü Hizmet Vakfı İnal Aydınoğlu İlkokulu'nda öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi. Bakan Yusuf Tekin, program çerçevesinde öğrenci ve öğretmenlere spor malzemesi ile geleneksel oyunlar sertifika dağıtımı yaptı.

"Okullarımızın bahçelerini eski zamanlarda olduğu gibi cıvıl cıvıl hale getireceğiz"

Konuşmasından okullarda geleneksel oyunların yaygınlaştırılması için çalışma yaptıklarını söyleyen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bugün Gaziantep'te hayata geçirdiğimiz bir projenin etkinliğine katıldık. Projemiz okullarımızı, okullarımızın bahçelerini eski zamanlarda olduğu gibi daha cıvıl cıvıl hale getirmek için çalışmalar yapıyoruz. Okulları cıvıl cıvıl hale getirmek obezite ile mücadele etmek demek. Günlük adım sayısı 4-5 bine çıkan bir çocuğumuz daha hareketli, daha sağlıklı ve daha başarılı olacak. Bu sayede dijital bağımlılıkla da mücadele etmiş olacağız. Daha sosyal bir toplum ortaya çıkarmış olacağız. Bunların hepsi bizim için önemli ama bir önemi daha var. Bu nedenle okullarımızı geleneksel oyunların oynandığı şenlik havasında cıvıl cıvıl bir hale dönüştürmekti. Dolayısıyla ben yürütmeye çalıştığımız projelere destek veren öğretmen arkadaşlarımızın tümüne çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Yerel yönetimlerle en sıkı çalışan kamu kurumuyuz"

Milli Eğitim Bakanlığı olarak yerel yönetimlerle sıkı iş birliği yaptıklarını da ifade eden Bakan Yusuf Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak yerel yönetimlerle en sıkı çalışan kamu kurumuyuz. Her alanda her hizmet götürdüğümüz yerde yerel yönetimlerin desteğine ihtiyacımız var. Bugün de yerel yönetim anlamında okullarımızda her anlamda gösterdiği destek için Fatma Şahin başkanımıza teşekkür ediyorum. Gaziantep'te Gaziantep modeliyle Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri eğitim öğretim sürecine önemli katkılar veriyorlar. Bu nedenle başkanımıza ve diğer başkanlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise eğitim alanında yaptıkları çalışmalardan bahsederek, "Öğretmenlerimiz bizim için çok çok değerli, öğretmenlerimiz mutluysa okul mutlu okul mutluysa şehir mutlu. Dolayısıyla bizim hedefimiz, eğitim şehri, bilim şehri, sanat şehri ve spor şehri Gaziantep. Bu kapsamda hayırseverlerimizin desteğiyle 100. yılda 100 okul dedik ama 130 okul yaptık" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Bakan Yusuf Tekin ve protokol üyeleri tarafından öğretmenlere geleneksel oyunlar sertifikası takdim edildi. Programa Bakan Tekin ve Başkan Şahin'in yanı sıra Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Grup Başkanvekili ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yağcı kent protokolü de katıldı.