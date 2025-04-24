Bakanı Uraloğlu'ndan İstanbul'daki değerlendirme toplantısı sonrası açıklama Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından demir yolu, kara yolu, deniz yolu ve hava yolu yapılarında ciddi bir problem yaşanmadığını bildirdi.

Hasdal'daki İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde kurulan kriz merkezindeki değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere açıklama yapan Uraloğlu, İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin yaşandığı andan itibaren dört ana ulaşım modunda, haberleşme ve iletişim yapılarında gerekli tespitlerde bulunduklarını belirterek, süreci sahadaki çalışanlarla yakından takip ettiklerini anlattı.

Uraloğlu, demir yolu, kara yolu, deniz yolu ve hava yolu yapılarında ciddi bir problemin yaşanmadığını söyledi.

Deniz yapılarında bir sorun olmadığını ve taşımacılığın tamamen devam ettiğini belirten Uraloğlu, "Havalimanlarımızda hemen deprem sonrasında pist kontrollerinin ardından kısa süreli olarak ulaşımı durdurduk. Tekrardan pist kontrolleri sonrasında oraların aktif hale gelmesini ve hizmete devam etmesini sağladık ki İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nın İstanbul'dan ayrılmak isteyen yolcular için önemli bir rol oynadığını söylemek isterim." dedi.

" Marmaray'da seri sarı ikaza geçtik, kontrollü ve hız yavaşlatarak hizmete devam ettik"

Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüleri ile Marmaray ve Avrasya Tüneli'nde önemli bir problemin yaşanmadığını belirten Uraloğlu, "Depremin hissedildiği, etkilediği ancak işlevine herhangi bir halel getirmediği, sadece Marmaray'da seri sarı ikaza geçtiğimizi, kontrollü ve hız yavaşlatarak hizmete devam ettiğini özellikle belirtmek isterim." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 1915 Çanakkale ve Osman Gazi Köprülerinin de depremden etkilenen yapılardan olduğunu ancak herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'un ana ulaşım akslarında D-100, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nda aynı şekilde bir sorun olmadığını, özellikle depreme yönelik yapılan güçlendirme çalışmalarının D-100 ve TEM'deki viyadüklerle köprülerdeki iyileştirmelerin ciddi etkisi olduğunu belirtmek isterim. İstanbul'un ulaşımdaki can damarı olan Kuzey Marmara Otoyolu gerçekten İstanbul'dan çıkmak isteyen vatandaşlarımızın sağlık ve selametle çıkmasını sağladı. Hiçbir olumsuzluk yaşanmadı, bu vesileyle de 400 kilometrelik otoyolun ne kadar kıymetli olduğunu doğruladı."

Çamlıca Kulesi'nin dünyanın en yüksek yapılarından biri olduğunu belirten Uraloğlu, "Depremi en çok hisseden yapılardan oldu. Orada bir sorun olmadı ancak ihtiyaten dün tamamen kapandı ve tahliye sonrasında herhangi bir sorun yok." bilgisini paylaştı.

"Kriz anlarında mutlaka bu internet tabanlı haberleşme sistemi kullanılmasını tavsiye ediyorum"

Bakan Uraloğlu, kamuoyunun en çok gündemine oturan haberleşme ve iletişimle ilgili bazı problemlerin yaşandığını ifade ederek, "2019 Silivri depreminden sonra İstanbul'daki kapasitemizi çok ciddi bir miktarda artırdığımızı belirtmek isterim. Normalin 7 ile 10 katı bir çağrı olduğunu ve bunun GSM haberleşmesiyle ses çağrısı olduğunu ve iki kat da internet tabanlı görüşmeler üzerinde bir artış olduğunu ve burada özellikle GSM üzerinden yapılan çağrıların 100 tanesinin 75'inin karşılandığını ilk 15 dakikada yüzde 25'lik bir karşılanmama olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Uraloğlu, internet tarafında bu sorunların yaşanmadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"WhatsApp'tır, Bip'tir, Telegram'dır veya FaceTime'dır burada herhangi bir sorun olmadı ve bunu kullanan vatandaşların her şeyle görüşmelerini, iletişimini sağladıklarını gördük. Buradan özellikle biz yoğun anlarda, kriz anlarında mutlaka bu internet tabanlı haberleşme sisteminin ve zorunlu olmadıkça da kullanılmamasını özellikle tavsiye ediyorum."

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 150-200 bin araçla tek yönlü çalışma olabileceğini hatırlatan Uraloğlu, otoyola 500 bin aracın yönlendirildiği taktirde doğal olarak oradaki kapasitede sıkıntılar olabileceğinin altını çizdi.

Bugün 3 operatör şirketiyle de gerekli toplantıları ve değerlendirmeleri yaptıklarını hatırlatan Uraloğlu, "Mutlaka altyapıyı daha da iyileştirme konusunda gerekli çalışmaları yapacağımıza vatandaşlarımıza duyurmak isterim." dedi.

Uraloğlu, İstanbul'a ve depremin hissedildiği bölgelere geçmiş olsun dileklerini de ileterek, sözlerini "Allah beterinden saklasın inşallah." şeklinde tamamladı.