Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da Narin Güran'ın mezarını ziyaret etti. Bu ziyaret, bakanların duygu ve saygı gösterdiği bir an olarak kaydedildi. Diyarbakır'daki bu anlamlı buluşma, yerel halkla da önemli bir etkileşim oluşturdu.
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11.09.2024 20:25:40. #1.11#
SON DAKİKA: Diyarbakır'da Mezarlık Ziyareti - Son Dakika
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