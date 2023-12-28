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Bakanlar Hatay'da il genel koordinasyon toplantısına katıldı - Son Dakika
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Bakanlar Hatay'da il genel koordinasyon toplantısına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'da il genel koordinasyon toplantısına katıldı. Bakanlar, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda bir araya geldi ve çeşitli incelemelerde bulundu.

Bakanlar Hatay\'da il genel koordinasyon toplantısına katıldı
28.12.2023 - 18:01,  Güncelleme: 18:01
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hatay'da il genel koordinasyon toplantısına katıldı.

Bakanlar Özhaseki ve Ersoy, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu'nda, Vali Mustafa Masatlı, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, depremzede vatandaşlar ve diğer ilgililerle basına kapalı toplantıda bir araya geldi.

Toplantının bir bölümüne katılan Bakan Ersoy, daha sonra kentte incelemede bulunmak üzere buradan ayrıldı.

Bakan Özhaseki ve diğer ilgililerin katılımıyla toplantı bir süre daha sürdü.

Toplantının ardından Özhaseki de çeşitli incelemelerde bulunmak üzere şehir merkezine hareket etti.

Kaynak: AA
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İklim Değişikliği, Mehmet Özhaseki, Hatay, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

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