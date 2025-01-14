Bakanlar İstanbul\'da Göçle Mücadeleyi Görüştü

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bulgaristan İçişleri Bakanı Atanas İlkov ile Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos'la İstanbul'da görüştü.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya gelen bakanlar ve bakanlık yetkilileri, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadeleye ilişkin toplantı gerçekleştirdi.

Toplantı, basına kapalı yapıldı.