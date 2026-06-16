Bakanlar Toplantıları ve İstatistik Açıklamaları

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'na, Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imza törenine, "Kahraman Yetiştiren Babalar" programına katılacak.

(Ankara/10.00/14.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM'den

Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak.

MHP ve DEM Parti'nin TBMM Grup toplantıları gerçekleştirilecek.

(TBMM/15.00/10.45/12.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Özbekistan İş ve Yatırım Forumu'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak.

(Taşkent) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı ciro ve ticaret satış hacim, mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksleri ile motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sertifikasının doğrudan satışını ve sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

(Ankara)

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya ziyarette bulunacak.

(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- 2026 FIFA Dünya Kupası'na I Grubu'nda Fransa-Senegal maçlarıyla devam edilecek.

(New York/22.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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