Bakanlardan Egzersiz Meydan Okuması

19.08.2025 23:31
Sağlık ve Savunma Bakanları, diğer bakanlara 100 şınav ve 50 barfiks çekmeleri için meydan okudu.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Robert Kennedy ve Savunma Bakanı Pete Heghseth, Başkan Donald Trump'ın kabinesindeki diğer bakanlara, barfiks ve şınav çekme konusunda meydan okudu.

ABD Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve paylaşılan videoda 71 yaşındaki Kennedy ve Hegseth'in Savunma Bakanlığı binası Pentagon'daki bir spor salonunda barfiks ve şınav çekerek diğer bakanlara çağrıda bulundukları görüldü.

Sağlık ve savunma bakanları, ABD'nin daha sağlıklı bir toplum olması adına başlatılan bir kampanya çerçevesinde, diğer bakanları 5 dakika içinde 100 şınav ve 50 barfiks çekmeye çağırdı.

İki bakan, Başkan Trump'a, sağlıklı yaşam konusunda "örnek teşkil ettiği" için teşekkür ederken, Kennedy, kameralara, "Bunu yapmamıza Başkan Trump ilham oldu. Bu, Amerikalılara forma girmeleri, daha iyi beslenmeleri konusunda meydan okuyan turumuzun başlangıcı. Ama aynı zamanda dışarı çıkıp egzersiz yapmanız gerekiyor." dedi.

ABD askerlerinin de katıldığı egzersiz faaliyetlerine katılarak barfiks ve şınav çeken Hegset ise, "Başkanlık fiziksel zindeliği. Amerika'yı Tekrar Sağlıklı Yap. Şişman değil, formda. Ülkeyi savunmaya hazır genç erkekler ve kadınlardan oluşan bir savaşçı gücümüz olacak. Bunu bir ekip olarak yapıyoruz. Bize katılın." ifadelerini kullandı.

Sağlık ve savunma bakanları, yarışmaya ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'yi de davet ederken, Hegseth, "Bakan Duffy, Pete ve Bobby'nin (Kennedy) meydan okumasına davetlisiniz. Beş dakikadan kısa sürede yapabilir misiniz? 50 barfiks, 100 şınav. Ne düşünüyorsunuz?" diye seslendi. Hegseth ayrıca Genelkurmay Başkanı Dan Caine'yi de bu meydan okumaya davet etti.

İki bakan spor salonunda ter döktüğü anları ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşırken, Hegseth, paylaşımına Ulaştırma Bakanı Duffy'yi de etiketledi.

Kaynak: AA

