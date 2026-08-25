Bakanlardan Milli Zafer Haftası mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakanlardan Milli Zafer Haftası mesajları

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kabine üyeleri, Milli Zafer Haftası'nı sosyal medyada kutlayarak, Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a uzanan zaferlerdeki birlik ruhunu vurguladı ve Türkiye'nin 2053-2071 hedeflerine kararlılıkla ilerlediğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, sosyal medya hesaplarından Milli Zafer Haftası dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, paylaşımında, " Malazgirt'te ecdadımızın attığı ilk ok, bin yıldır yönümüzü tayin ediyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2071 hedefiyle büyük ve güçlü Türkiye istikametinde ilerlemeye devam edeceğiz. Milli Zafer Haftamız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Maziden atiye gururla yol yürüyoruz. Kahraman ecdadımızın 1071'de yaktığı meşaleyi 2053 ve 2071'e de ulaştıracak, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Destanlar yazan milletimizin, Milli Zafer Haftası'nı kutluyorum." paylaşımını yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de şunları kaydetti:

"Maziden atiye uzanan kutlu yürüyüşümüz, aziz milletimizin cesareti, inancı ve vatan sevdasıyla yazılmış eşsiz zaferlerle doludur. Muhterem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla, tarihi atılımlarımızla daha güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye için kararlılıkla yürüyoruz. Şanlı tarihimizin kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Maziden aldığımız güçle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istikbalin büyük ve güçlü Türkiye'sini inşa ediyoruz. Malazgirt'ten Büyük Taarruz'a uzanan zaferler zincirinin her halkasında aynı cesaret, aynı inanç ve aynı bağımsızlık ruhu var. Şanlı tarihimizin kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Şanlı zaferlerin izinde, kökümüz mazide, gözümüz istikbalde. Milli Zafer Haftamız kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da "Dün destan yazdık, bugün aynı ruhla geleceği inşa ediyoruz. Zaferlerle dolu tarihimizin gururuyla. Milli Zafer Haftamız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Zafer Haftası, Malazgirt, Türkiye, Kabine, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlardan Milli Zafer Haftası mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu Netanyahu: İran oğluma suikast girişiminde bulundu
15 yaşındaki çocuk inşaatta çalıştığı sırada akıma kapılarak can verdi 15 yaşındaki çocuk inşaatta çalıştığı sırada akıma kapılarak can verdi
ABD’de yüz binlerce kişiyi sarsacak karar Vizeler topluca iptal edilebilir ABD’de yüz binlerce kişiyi sarsacak karar! Vizeler topluca iptal edilebilir
Suriye 47 yıl sonra listeden çıkarıldı Şeybani: Tarihi bir dönüm noktası Suriye 47 yıl sonra listeden çıkarıldı! Şeybani: Tarihi bir dönüm noktası
ABD’den Suriye’ye tarihi adım ABD'den Suriye'ye tarihi adım
Bursa’da doktor, motosiklet kazasındaki yaralıya yardım için duvardan atladı Bursa'da doktor, motosiklet kazasındaki yaralıya yardım için duvardan atladı

22:51
Motokuryeyi tekme tokat dövdüler
Motokuryeyi tekme tokat dövdüler
21:54
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı
Adıyaman, 3 dakika arayla peş peşe sallandı
21:49
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
Koskoca adam ile kadının yaptıkları mide bulandırdı
21:28
Suriye’de terör örgütü YPG kendini feshetti
Suriye'de terör örgütü YPG kendini feshetti
20:24
İmamoğlu ile ilgili “Doğuş Holding’ iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
İmamoğlu ile ilgili "Doğuş Holding' iddiası: Seçimler yaklaşıyor, parayı gayri resmi alın
19:37
Kabine, Ahlat’ta toplandı Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert uyarı
Kabine, Ahlat'ta toplandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2026 23:48:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Bakanlardan Milli Zafer Haftası mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement