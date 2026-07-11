Bakanların Ziyaret Programları ve Spor Gelişmeleri - Son Dakika
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Bakanların Ziyaret Programları ve Spor Gelişmeleri

11.07.2026 00:10
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Bakanlar çeşitli ziyaretler gerçekleştirecek, spor etkinlikleri ve uluslararası gelişmeler yaşanacak.

6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik Merkezi inşaat alanını ziyaret edecek ve basın açıklaması yapacak.

(Mardin/15.30)

2- İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Şemdinli ZirvinTepe Üs Bölgesi'ni, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, esnaf ziyaretinde bulunacak.

(Hakkari/14.00/15.30/16.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Srebrenitsa soykırımının 31'inci yılı anma törenine katılacak.

(Srebrenitsa)

2- ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Washington/Tahran/Tel Aviv)

3- Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sporcularla kahvaltıda bir araya gelecek, spor tesislerinde incelemeler yapacak, Valiliği ziyaret edecek ve açılışlara katılıp yurt ziyaretinde bulunacak.

(Muğla/10.00/11.30/13.15/16.30/18.00)

2- A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) 3. etap müsabakalarında ev sahibi Japonya ile karşılaşacak.

(Osaka/13.20)

3- Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun mücadele edeceği MotoGP'de sezonun 11. ayağı Almanya Grand Prix'sinde sprint yarışı yapılacak.

(Hohenstein-Ernstthal/16.00)

4- Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon çalışmaları kapsamındaki ikinci hazırlık maçında Polonya'nın Pogon Szczecin ekibiyle Hofmann Personal Stadı'nda karşılaşacak.

(Linz/20.30)

5- Wimbledon Tenis Turnuvası'nda tek kadınlar finalinde Çek raketler Karolina Muchova ile Linda Noskova karşı karşıya gelecek.

(Londra/18.00)

6- İstanbul-Çeşme rotasında düzenlenecek 55. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Açık Deniz Yat Yarışı, İstinye'de başlayacak.

(İstanbul/12.00)

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Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güncel, Spor, Son Dakika

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