Bakanlık, 11 Yaşındaki Mert'in Ölümü Üzerine Açıklama Yaptı - Son Dakika
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Bakanlık, 11 Yaşındaki Mert'in Ölümü Üzerine Açıklama Yaptı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üzerine kolonya dökerek kendini ateşe veren 11 yaşındaki Mert Yetiştiren'in vefatının ardından sosyal medya düzenlemesinin zaruriyetine dikkat çekti. Bakanlık, çocukları zararlı içeriklerden korumak için çaba göstereceklerini belirtti.

05.01.2025 15:59
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, üzerine döktüğü kolonya ile kendini ateşe veren 11 yaşındaki Mert Yetiştiren'in ölümüne ilişkin, "Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir. Bakanlık olarak çocuklarımızı bu zararlı içerik ve akımlardan korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında 'Üzerine döktüğü kolonya ile kendini ateşe veren 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti' şeklinde haberler yer aldığı ve bu haberlere ilişkin açıklama yapılmasının uygun görüldüğü belirtildi. 17 Aralık 2024 tarihinde bir sosyal medya uygulaması için video çeken M.Y.'nin, üzerine kolonya döküp kendisini ateşe verdikten sonra vücudunda oluşan yanıkların ardından ivedilikle hastaneye kaldırıldığı ifade edilerek, "Bir süredir hastanede tedavisi devam eden M.Y, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir. Çocuğumuzun vefatı hepimizi derinden yaralamış olup, başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Sosyal medyadaki zararlı içerik ve akımlar çocuklarımızın canına mal olacak düzeyde onları etkiliyor. Bu acı olay bir kez daha sosyal medya düzenlemesinin ne denli büyük bir ihtiyaç olduğunu hepimize göstermiştir. Bakanlık olarak çocuklarımızı bu zararlı içerik ve akımlardan korumak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bir kez daha çocuğumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı diliyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

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