Bakanlık 8 ayda 35 ton uyuşturucu ele geçirdi, 31 binden fazla şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanlığınca uyuşturucuyla mücadele kapsamında yılın 8 ayında yürütülen çalışmalarda yaklaşık 35 ton uyuşturucu madde ile 87,1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi.

AA muhabirinin İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edindiği bilgiye göre, 1 Ocak-31 Ağustos 2026 döneminde Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 188'inci maddesi kapsamındaki uyuşturucu imal ve ticareti suçlarına yönelik 37 bin 506 operasyon düzenlendi.

TCK'nin 190 ve 191'inci maddeleri kapsamındaki kullanıcılık ve diğer suçlarla ilgili ise 170 bin 98 olay kayıtlara geçti.

Narkotik suçlarla ilgili çalışmalar sonucu 250 bin 931 kişi gözaltına alındı, bunlardan 31 bin 754'ü tutuklandı, 14 bin 331 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Uyuşturucu imal ve ticareti suçlarına yönelik operasyonlarda 59 bin 166 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 30 bin 727'si tutuklandı, 11 bin 343'ü hakkında adli kontrol kararı uygulandı.

Uyuşturucu kullanıcılığı ve diğer suçlarla ilgili olaylarda ise 191 bin 765 şüpheli gözaltına alındı. Bu şüphelilerden 1027'si tutuklandı, 2 bin 988'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

Geçen yılın aynı döneminde uyuşturucu imal ve ticareti suçlarına yönelik 35 bin 864 operasyon düzenlenmiş, kullanıcılık ve diğer suçlar kapsamında 164 bin 860 olay kayıtlara geçmişti. Söz konusu dönemde 28 bin 734 şüpheli tutuklanmış, 15 bin 932 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulanmıştı.

Çalışmalarda 12,6 ton skunk, 9,9 ton esrar, 9,1 ton metamfetamin, 1,3 ton kokain, 1,1 ton eroin, 939 kilogram bonzai ve 48 kilogram afyon sakızı olmak üzere yaklaşık 35 ton uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler ayrıca 77,6 milyon sentetik ecza, 8 milyon captagon ve 1,5 milyon ecstasy olmak üzere toplam 87,1 milyon uyuşturucu hap ile 19 milyon kök kenevir ve skunk ele geçirdi.

Geçen yılın aynı dönemindeki çalışmalarda 27,4 ton uyuşturucu, 94,6 milyon uyuşturucu hap ile 57,2 milyon kök kenevir ve skunk ele geçirilmişti.

NARVAS kapsamında 117 bin 36 ihbar kayda geçti

Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) kapsamında 1 Ocak-31 Ağustos 2026 döneminde 117 bin 36 ihbar kayda geçti. İhbarlar doğrultusunda 157 bin 636 uygulama ve 12 bin 606 operasyon gerçekleştirildi.

NARVAS kapsamındaki çalışmalarda 13 bin 331'i narkotik, 978'i diğer suçlardan olmak üzere 14 bin 309 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Çalışmalarda 125 kilogram uyuşturucu, 569 bin 348 uyuşturucu hap, 350 tabanca ve 446 tüfek ele geçirildi.

Geçen yılın aynı döneminde NARVAS kapsamında 107 bin 134 ihbar kayda geçmiş, 231 bin 868 uygulama ve 12 bin 751 operasyon gerçekleştirilmişti.

Eğitim ve önleme faaliyetleriyle yaklaşık 37 milyon kişiye ulaşıldı

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Narko Rehber, En İyi Narkotik Polisi Anne, Narko Göçmen, Narko Kaan, Narko Tır, Narko Gençlik, Narko Yarışma ve Narko Nokta gibi eğitim ve önleme projeleri yürütüldü.

Bu projelerle 2022'de 5 milyon 387 bin 47, 2023'te 7 milyon 544 bin 211, 2024'te 9 milyon 494 bin 442 ve 2025'te 10 milyon 183 bin 558 kişiye ulaşıldı.

Bu yılın 31 Ağustos'a kadarki döneminde de 4 milyon 344 bin 841 kişiye ulaşılırken, 2022'den bu yana eğitim ve önleme faaliyetleri kapsamında erişilen kişi sayısı 36 milyon 954 bin 99 oldu.

İçişleri Bakanı Çiftçi'nin değerlendirmesi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, operasyonlara ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"Bizim bu mücadeledeki en büyük gayemiz, tek bir evladımızın dahi karanlık odakların tuzağına düşmesine izin vermemektir. Sokaklarımızı zehir tacirlerine dar ederken, geleceğimizi ve aile kurumumuzu korumayı milli bir vazife olarak görüyoruz.

Yılın 8 ayında yaklaşık 35 ton uyuşturucuyu ele geçirdik. Yürütülen çalışmalar sonucunda 31 binden fazla şüpheli tutuklandı. Ancak biliyoruz ki uyuşturucuyla mücadelede en güçlü kalkanlarımızdan biri sağlam aile yapımızdır. Başta kıymetli annelerimiz olmak üzere ailelerimizin desteği, bu mücadelede bizlere büyük güç veriyor. Evlatlarımızı zehirlemek isteyenlere karşı mücadelemizi, uyuşturucunun sokak satıcısından organizatörüne kadar tüm suç zincirini hedef alarak kararlılıkla sürdüreceğiz. Gençlerimizi ve ailelerimizi korumak için güvenlik güçlerimiz gece gündüz demeden sahada olmaya devam edecek."