Bakanlık eylül doğum yardımı ödemelerini annelere yatırdı, toplam 27,6 milyar lira ödendi - Son Dakika
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Bakanlık eylül doğum yardımı ödemelerini annelere yatırdı, toplam 27,6 milyar lira ödendi

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Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, eylül doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına aktarıldığını açıkladı. Bu kapsamda bugüne kadar 1 milyon 320 bin 760 anneye toplam 27,6 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, eylül ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını bildirdi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1 milyon 355 bin 110 çocuğun faydalandığını, iki, üç ve üzeri 788 bin 573 çocuk için her ay düzenli ödeme yapıldığını belirtti.

Yardımdan faydalanan çocuklardan 566 bin 537'sinin birinci çocuk olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, 413 bin 806'sının ikinci ve 374 bin 767'sinin de üçüncü ve üzeri çocuklar olduğunu kaydetti.

Hak sahiplerinden 31 bin 493 kişinin ikiz ve üzeri çocuğa sahip olduğunu aktaran Göktaş, 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin lira tutarında tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini anımsattı.

Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda eylül ayı doğum yardımı ödemelerini, bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 320 bin 760 annenin hesabına 27,6 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

Bakan Göktaş, doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması üzerinden alındığını belirterek, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine de "İlk Öğretmenim Ailem" mobil uygulaması aracılığıyla ulaşılabileceğini bildirdi.

Doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığı bilgisini veren Göktaş, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz devam edeceğini hatırlattı.

Kaynak: AA
Mahinur Özdemir GöktaşEkonomiGüncelEylülSon Dakika

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