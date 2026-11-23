Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 'ÖğretmenİZ' dergisinin 24 Kasım özel sayısı yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığında görev yapan öğretmenlerin kültürel, sanatsal ve entelektüel birikimlerini görünür kılmak, mesleki deneyimlerini ve iyi uygulama örneklerini paylaşmak amacıyla hazırlanan ÖğretmenİZ dergisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel sayısı ile okurlarıyla buluştu. Öğretmenlerin sesine, kalemine ve sanatına yer veren özel sayı; öğretmenlik mesleğinin insan hayatında bıraktığı derin izleri, fedakarlığı ve toplumsal dönüşümdeki kurucu rolünü etkileyici bir dille satırlara taşıyor. Derginin 'Hep Sen Varsın Diye' tematik yazısı ile yayımlanan sayısında; öğretmenlerin Maarif'e kattığı değer ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin eğitime yansımaları ele alınıyor.

EĞİTİMDE ENGEL TANIMAYANLAR VE SAHADAKİ İYİ UYGULAMALAR

Dergide, fedakarlığın ve adanmışlığın en güzel örneklerini sergileyen öğretmenlerin ilham verici hikayelerine yer veriliyor. Kendi hayatlarındaki zorlukları aşarak öğrencilerinin yolunu aydınlatan, uluslararası projelerde başarılar elde eden ve engellerin ötesinde bir öğrenme iklimi inşa eden öğretmenlerin mücadeleleri okuyucularla paylaşılıyor. Ayrıca Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan öğretmenlerin; sınıf dışı öğrenme ortamlarına yönelik faaliyetleri, aile katılımlı projeleri, müzik ve sanat çalışmalarına dair iyi uygulama örnekleri derginin sayfalarında zengin bir içerik sunuyor. Anadolu'nun farklı köşelerinden anılar, şiirler ve denemeler; mesleğin duygusal zenginliğini ve tabiata duyulan bağı gözler önüne seriyor.

SANATIN VE ESTETİĞİN GÖZÜNDEN ÖĞRETMENLİK

Öğretmenlerin objektifinden yansıyan karelerin, tuvale aktarılan resimlerin ve edebi çalışmaların yer aldığı özel sayı, eğitimcilerin çok yönlü kimliğini görünür kılıyor. Derginin özel sayısında Türkiye'den ve dünyadan güncel eğitim haberleri ile öğretmen gözüyle harmanlanmış ilham verici gezi yazıları da yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığının maarif vizyonunu ve öğretmenlerin ortak hafızasını zenginleştiren 24 Kasım Öğretmenler Günü özel sayısı, eğitim camiasına ilham dolu bir okuma deneyimi sunuyor.