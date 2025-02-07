BAKANLIK, KARARA İTİRAZ EDECEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sıla Yeniçeri'nin ölümüne ilişkin davada; gerekçeli kararın açıklanmasının ardından sanıklara verilen cezaya itiraz etmek üzere istinafa başvuracak. Bakanlık, davadaki tüm sanık ve suça sürüklenen çocukların üzerine atılı eylemlerden 'üst hadden, takdiri indirim uygulanmaksızın' cezalandırılması ve ayrıca sanık Behiye Yeniçeri ile sanık K.A.'nın babası sanık Kani A.'nın 'Kasten öldürme suçu'na iştirakten cezalandırılmasını talep edecek.
Son Dakika › Güncel › Bakanlık Sıla Yeniçeri Davasına İtiraz Edecek - Son Dakika
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