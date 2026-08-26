Bakanlık'tan SBÜ Hastanesi'nde Soruşturma
Sağlık Bakanlığı, Gülhane Hastanesi'ndeki hijyen iddiaları üzerine soruşturma başlattı.
Sağlık Bakanlığı, bir vatandaşın Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki temizlik ve hijyen koşullarına ilişkin sosyal medyada paylaştığı görüntülerdeki iddialar üzerine soruşturma başlattı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yer alan iddiaların incelenmesi amacıyla Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla müfettiş görevlendirildi.
İddialara ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA
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