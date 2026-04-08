Yenilenmiş Ürünler İçin Yeni Düzenleme: Televizyonlar da Dahil

Ticaret Bakanlığı, cep telefonu, tablet, akıllı saat, bilgisayar ve oyun konsollarının ardından televizyonların da yenilenerek yeniden satışa sunulmasına yönelik düzenleme yapacak. Hazırlanan Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmelik Taslağı ile Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) uygulamaya alınacak. Bu sistemle, tüketiciler yenilenmiş ürünlere ilişkin bilgileri sorgulayabilecek ve izleyebilecek. Ayrıca, yenilenmiş ürün satın alan tüketicilere 14 günlük cayma hakkı tanınacak.

Yenileme işlemleri, Bakanlıkça belirlenen düzenlemelere uygun olarak YÜBİS üzerinden yapılacak ve elektronik sertifika verilmesi zorunlu hale gelecek. Sistem, yetkili satıcılar, yenileme merkezleri ve diğer verilerin takibini sağlayacak. Yenileme merkezlerinin, ürünlere ilişkin Türkçe kılavuzları internet sitesinde bulundurması ve tüketici talebi halinde vermesi gerekecek. Yenileme yetki belgesi almak için sermaye şirketi olma ve yeterlilik belgesine sahip olma şartları aranacak, ayrıca Bakanlıkça bir komisyon kurulacak. Elektronik kimlik bilgisi bulunan kullanılmış malların yenilenebilmesi için 'beyaz liste'de yer alması gibi şartlar getirilecek.