Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakanlıklardan Yeni Protokol

31.03.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı, sosyal hizmetlere erişimi güçlendirmek için protokol imzaladı.

(ANKARA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında, sosyal hizmetlere erişimin güçlendirilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, Sosyal Hizmet Merkezi veya İrtibat Birimi bulunmayan ilçelerde yeni irtibat noktalarının kurulacağı duyuruldu.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığımız ile koruyucu sağlık hizmetlerinin ve sosyal hizmetlerin ortak çalışma zeminini güçlendiren önemli bir adım attık. İmzaladığımız iş birliği protokolü ile Sosyal Hizmet Merkezi veya İrtibat Birimi bulunmayan ilçelerde, İlçe Sağlık Müdürlükleri, Toplum Sağlığı Merkezleri veya Sağlıklı Hayat Merkezleri bünyesinde SHM İrtibat Birimleri açılmasını sağlayacağız. Anlaşmamızın, vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu desteğe erişimini kolaylaştırarak aile ve insan odaklı hizmet anlayışımızı daha da ileri taşıyacağına inanıyorum. Sağlık Bakanımız Sayın Memişoğlu başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da sosyal medya hesabından konuya ilişkin şu paylaşımı yaptı:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız ile imzaladığımız protokolle; sağlık ve sosyal hizmetleri aynı çatı altında buluşturuyoruz. İlk etapta 72 sağlık tesisimizde 'Sosyal Hizmet Merkezi İrtibat Birimi' için gerekli altyapıyı tamamladık. İnşallah bu modeli kısa sürede ülke geneline yaygınlaştıracağız. Artık vatandaşımız kapımızı çaldığında; sağlık hizmetinin yanı sıra sosyal desteklere de aynı noktadan, bütüncül bir yaklaşımla ulaşabilecek. Bu birimler sayesinde hekimlerimiz ve sosyal hizmet uzmanlarımız birlikte çalışacak; özellikle yaşlı, engelli ve çocuklarımızın ihtiyaçları yerinde tespit edilerek hızlıca karşılanacaktır. Protokolümüzün ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Politika, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.