Bakanlıktan Kaptanlara Demirleme Uyarısı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemi kaptanlarına demirleme uyarısında bulunarak, belirlenen alanların dışına atılan demirlerin kablo sistemleri ile petrol ve doğal gaz borularına zarar verebildiğini bildirdi.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlığa bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü, sektöre ilişkin tüm sivil toplum kuruluşları ile gemi acenteleri ve armatörlerine demirleme sahalarına yönelik bir uyarısı yazısı yolladı.

Yazıda, ilgili mevzuat kapsamında ülke liman idari sahaları ile Türk boğazlarını kullanacak gemi ve deniz araçlarının demirlemesine yönelik kuralların belirlendiği anımsatıldı.

Seyir, can, mal ve çevre emniyetinin korunması adına bu konudaki kontrol ve denetimlerin devam ettiğine işaret edilen yazıda, "Gemi ve deniz araçlarının kurallara uygun şekilde demirleme yapmadığı, belirlenen alanın dışına demir atılması nedeniyle kablo sistemleri, petrol ve doğal gaz boruları gibi su altı unsurlarına zarar verilmesi riski bulunduğu tespit edildi." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Boğazı'nda belirlenen alan dışına demir atılıyor

Yazıda, özellikle İstanbul Boğazı'nın güney girişinde belirlenen alanın dışına demir atıldığına dikkat çekilerek, özellikle olası kazaların yaşanmaması için söz konusu alan ile Ambarlı Bölge Liman Başkanlığı demirleme sahasını kullanacak gemilerin dikkatli olması istendi.

Acentelerce gemi kaptanları ve ilgili kişilerin demirleme öncesinde uyarılmasının talep edildiği yazıda, şu uyarılarda bulunuldu:

"Gemiler, belirlenen sahanın dışına demirlememeli. Olası demir tarama ihtimaline karşı gerekli tedbirler, gemi kaptanı sorumluluğunda olacak. Demirleme sahalarının dışında demirleme yapılması durumunda meri mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanacak. Geminin demirleme alanı dışında bulunduğunun tespiti halinde, herhangi bir su altı unsuruna zarar verip vermediğine bakılmaksızın ilgili liman başkanlığınca bir refakat römorkörü görevlendirilecek. Geminin muhtemel tehlike arz etmesi durumunda, su altı karina ve omurga incelemesi dahil ilgili tüm masraflar gemi ilgililerince karşılanacak."