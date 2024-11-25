Bakanlıktan Mor Menekşe Akademisi'ndeki Şiddet İddialarına Yanıt - Son Dakika
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Bakanlıktan Mor Menekşe Akademisi'ndeki Şiddet İddialarına Yanıt

Bakanlıktan Mor Menekşe Akademisi\'ndeki Şiddet İddialarına Yanıt

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Beylikdüzü'ndeki Mor Menekşe Otizm Akademisi'nde bir çocuğa şiddet uygulandığı iddiaları üzerine açıklama yaptı. Bakanlık, mağdur ailelere destek hizmeti sunacak ve yargı sürecini takip edecek.

25.11.2024 19:48  Güncelleme: 19:50
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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Beylikdüzü'ndeki Mor Menekşe Otizm Akademisi isimli özel kurumda eğitim gören U.M.K. (9) isimli çocuğun şiddet gördüğü iddialarına ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, "Mağdur aileler ve çocuklarına yönelik psikososyal destek hizmeti başlattık. İhmali bulunanların en ağır cezaları alması için davaya müdahil olup, yargı sürecini yakından takip edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Olay, 22 Kasım Cuma günü Gürpınar Mahallesi'nde bulunan Mor Menekşe Otizm Akademisi'nde meydana geldi. İddiaya göre kuruma nitelikli bakım görmesi için teslim edilen çocuklarını görmeye gelen aile 9 yaşındaki U.M.K.'nin omuzunda ısırık ve kolunda yanık izleri ve çeşitli yerlerinde morluk olduğunu gördü. Bunun üzerine aile şikayetçi olunca aynı kurumda başka bir çocuğun gördüğü belirtilen şiddetin de cep telefonu ile görüntülendiği ortaya çıktı. Özel eğitim kurumuna giden aile Müdüre Aybüke L.'nin "Buraya yeni geldim. Bu durumu kendi aramızda halledebiliriz" dediği öne sürdü. İlayda T. isimli hemşireye şiddetin nedenini soran aileye, "Beğenmiyorsanız kendiniz baksaydınız" dediği öne süren aile akademiden şikayetçi oldu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında, İstanbul'da özel bir bakım merkezinde 9 yaşındaki otizmli çocuğa şiddet uygulandığı iddiasıyla yer alan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Beylikdüzü'nde özel bir bakım merkezine yönelik iddianın ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle merkeze giderek inceleme başlattı. Söz konusu kuruluşta yapılan incelemenin ardından olayla ilgili idari soruşturma başlatıldı, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Bununla birlikte ekiplerimiz tarafından mağdur aileler ve çocuklarına yönelik psikososyal destek hizmeti başlattık. İhmali bulunanların en ağır cezaları alması için davaya müdahil olup, yargı sürecini yakından takip edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Beylikdüzü, Güncel, Eğitim, Hukuk, Yaşam, Yargı, Otizm, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakanlıktan Mor Menekşe Akademisi'ndeki Şiddet İddialarına Yanıt - Son Dakika

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