Baki 500. Yılında Anılacak

25.02.2026 12:15
TDK, Baki'yi 500. doğum yılında panel ve sergi ile anacak. 2-16 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Türk Dil Kurumu (TDK), klasik Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden Baki'yi "Doğumunun 500. Yılında Baki Paneli ve Şiir Sergisi" ile anacak.

TDK'den yapılan açıklamaya göre, Türk dili ve edebiyatı alanındaki akademik çalışmalarının yanı sıra kültür ve edebiyat tarihinde iz bırakmış şair, yazar ve akademisyenleri tanıtıcı etkinlikler düzenlemeye devam ediliyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilecek olan "Doğumunun 500. Yılında Baki Paneli ve Şiir Sergisi", klasik Türk edebiyatının en önemli temsilcilerinden Baki'yi doğumunun 500. yılında anmayı amaçlıyor. Sergi, 2-16 Mart tarihlerinde ziyarete açık olacak, panel ise 2 Mart saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Kuzey Makedonya ve İran'ın desteğiyle UNESCO tarafından anma ve yıl dönümleri programına dahil edilen Baki'nin 500. doğum yılı kapsamında düzenlenen etkinliğin, Türk kültür ve edebiyat mirasının uluslararası düzeyde görünürlüğüne katkı sağlaması hedefleniyor.

Baki'nin edebi dünyası sergileniyor

Etkinlik kapsamında, Baki'nin seçilmiş beyitlerinden oluşan özel bir şiir sergisi ile panel programı bir arada gerçekleştirilecek.

Sergide, Baki'nin seçilmiş beyitleri özgün ve günümüz Türkçesine uyarlanmış halleriyle ziyaretçilere sunulacak.

Panelde ise Baki'nin edebi kişiliği, şiir anlayışı ve klasik Türk edebiyatındaki yeri ele alınacak, alanında uzman akademisyenlerin katılımıyla şairin sanatına dair kapsamlı değerlendirmeler yapılacak.

Kaynak: AA

Türk Dil Kurumu, Edebiyat, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

