Baki Demir Çeşmesi Kullanıma Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Baki Demir Çeşmesi Kullanıma Kapandı

03.03.2026 16:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tunceli'de Baki Demir Çeşmesi'nin mikrobiyolojik uygunluğu bulunmadığı için kapatıldı.

Tunceli Belediyesi, Moğultay Mahallesi'nde bulunan Baki Demir Çeşmesi'nin mikrobiyolojik parametreler yönünden kullanıma uygun olmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, halktan gelen talepler üzerine belediye tarafından söz konusu çeşmeden numune alındığı belirtildi.

İl Sağlık Müdürlüğünce suda analiz yapıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan analiz sonucunda söz konusu suyun, 17 Şubat 2025 tarihli 25730 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İnsani Tüketim Sular Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik hükümlerine mikrobiyolojik parametreler yönünden uygun olmadığı tespit edilmiştir. Daha önce yapılan analizlerde de benzer şekilde mikrobiyolojik uygunluk sağlanamadığı bilinmektedir."

Açıklamada, her şeyden önce halkın sağlığının esas olduğu vurgulanarak, "Bu nedenle söz konusu çeşmenin kullanımının durdurulması ve kapatılması gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Belediye, Tunceli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baki Demir Çeşmesi Kullanıma Kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan, Fransa’nın “nükleer şemsiyesi“ altına girmeye hazırlanıyor Yunanistan, Fransa'nın "nükleer şemsiyesi" altına girmeye hazırlanıyor
Trump: İran’a kara birliklerini gönderme olasılığını dışlamıyoruz Trump: İran'a kara birliklerini gönderme olasılığını dışlamıyoruz
Nihat Hatipoğlu’nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz Nihat Hatipoğlu'nu dahi şaşırtan Fenerbahçe sorusu: 11 yıldır dua ediyoruz, nerede yanlış yapıyoruz
Gri kategoride aranıyordu Firari eski savcı gizli bölmede yakalandı Gri kategoride aranıyordu! Firari eski savcı gizli bölmede yakalandı
BM uzmanlarından ABD’nin İran saldırılarına sert kınama BM uzmanlarından ABD'nin İran saldırılarına sert kınama
Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran’a Milli Eğitim Bakanlığı’ndan engel Okul ziyareti yapmak isteyen Sadettin Saran'a Milli Eğitim Bakanlığı'ndan engel

17:06
İsrail’in vurduğu Tahran’dan dumanlar yükseliyor Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
İsrail'in vurduğu Tahran'dan dumanlar yükseliyor! Yeni liderin seçileceği binayı vurdular
16:51
İran’dan İsrail’e yeni saldırı dalgası
İran'dan İsrail'e yeni saldırı dalgası
16:03
Savaşın en önemli kaybı Dev gemiyi batırdılar
Savaşın en önemli kaybı! Dev gemiyi batırdılar
15:36
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
Başa geçmek için her yolu deniyor: Rıza Pehlevi, İran halkına laiklik vaat etti
15:34
İsrail, Tahran’ı bombalıyor Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! Üst düzey bir komutan daha öldürüldü
15:31
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Fatma öğretmenin 11 yaşındaki oğluyla ilgili kahreden detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 17:43:59. #7.12#
SON DAKİKA: Baki Demir Çeşmesi Kullanıma Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.