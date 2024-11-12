Bakırhan'dan MHP'ye Görüşme Çağrısı

Güncel

(TBMM) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye seslendiği "Görüşmemizin önündeki engel ne" ifadelerinin ardından gazetecilerin "Bu bir görüşme talebi olarak yorumlanmalı mı" sorusuna "Eğer bu tartışmalar bir sürece dönüşecekse, koşulları, zemini varsa biz, Meclis'te grubu bulunan partilerle tabii ki görüşmek isteriz. Zaman, zemin, koşullar uygunsa MHP dahil bütün partilerle görüşürüz" diye yanıt verdi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakırhan'a grup toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik söylediği "Görüşmemizin önündeki engel ne?" sözleri hatırlatılarak, "Bu bir görüşme talebi olarak yorumlanmalı mı?" sorusu yöneltildi. Bakırhan, "Söylemek istediğim çok net. Eğer bu tartışmalar bir sürece dönüşecekse, koşulları, zemini varsa biz, Meclis'te grubu bulunan partilerle tabii ki görüşmek isteriz" diye yanıt verdi.

Bakırhan, "Yakın zamanda randevu var mı" sorusunu ise "Zaman, zemin, koşullar uygunsa MHP dahil bütün partilerle görüşürüz" şeklinde yanıtladı.

Tuncer Bakırhan, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in DEM Parti otobüsüne binmesini Bahçeli'nin eleştirdiğini hatırlatarak, bunu nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, "Eğer yol alacaksak Türkiye'nin en önemli meselesini çözeceksek, tarihi referanslara, acılı geçmiş yüzyıla bakarak, onunla yüzleşerek yol alabileceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.