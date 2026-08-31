DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan’dan Mehdi Zana açıklaması: “Kimliğine ve kültürüne sahip çıkarak çok önemli bir değer yarattı”

Haber: Serhat YETÜT

(DİYARBAKIR) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, önceki gün hayatını kaybeden eski Diyarbakır Belediye Başkanı Mehdi Zana için kurulan taziye ziyaretinde yaptığı konuşmasında, "Terzi Mehdi bize çok şey öğretti. Hem 12 Eylül karanlığında Diyarbakır cezaevindeki duruşuyla hem yerel yönetimlerde yapmış olduğu hizmetiyle hem diline, kimliğine ve kültürüne sahip çıkarak çok önemli bir değer yarattı" diye konuştu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 1977–1980 yılları arasında Diyarbakır Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve KOAH hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden Mehdi Zana için kurulan taziyeye katıldı.

Beraberindeki TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, DEM Parti milletvekilleriyle birlikte Liceliler yas evine gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mehdi Zana'nın eşi Leyla Zana'ya başsağlığı diledi.

Taziye ziyaretinin ardından açıklamada bulunan DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan, Mehdi Zana'nın siyasi tarihte örnek olan birisi olduğunu söyledi. Mehdi Zana'nın Kürtlerin sesi olduğunu aktaran Bakırhan, "Aynı zamanda cezaevlerindeki direniştir. Ezilenlerin, Kürtlerin sesi, soluğu ve çığlığıdır. Pes etmeyen bir siyasetçidir. Onun için büyük bir değerimizi kaybettik. Terzi Mehdi bize çok şey öğretti. Hem 12 Eylül karanlığında Diyarbakır cezaevindeki duruşuyla hem yerel yönetimlerde yapmış olduğu hizmetiyle hem diline, kimliğine ve kültürüne sahip çıkarak çok önemli bir değer yarattı" ifadelerini kullandı.

"KÜRT HALKININ BAŞI SAĞ OLSUN"

Büyük bir değeri kaybettiklerini aktaran Bakırhan, "O değeri bugün kaybettik. Çok üzüntülüyüz. Terzi Mehdi'yi tanımaktan, Terzi Fikri'leri tanımaktan dolayı da çok mutlu olduk. Her iki Terzi de çok büyük bir değerdir. Bu vesileyle Kürt halkının başı sağ olsun. Zana ailesinin başı sağ olsun. Mehdi Zana'yı sevenlerinin başı sağ olsun. Bize düşen Mehdi Zanaların, Terzi Zanaların, Terzi Fikrilerin bırakmış olduğu demokratik, şeffaf, yerel bir anlayışı devam ettirmektir. Başsağlığı diliyorum. Büyük ve acı bir kayıptır" şeklinde konuştu.