Bakırköy Adli Yılı Törenle Açıldı
Bakırköy Adalet Sarayı'nda yeni adli yıl töreni düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törene, başsavcı, hakimler ve savcılar katıldı; konuşmaların ardından toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
Bakırköy Adalet Sarayı'nda yeni adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Adalet Sarayı'nın atrium alanındaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törene, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Barış Duman, Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanı Arif Tırıl, başsavcı vekilleri, çok sayıda hakim, savcı ve adliye personeli katıldı.
Başsavcı Duman ve Komisyon Başkanı Tırıl, törene katılanlarla tek tek tokalaşarak yeni adli yılı kutladı.
Tören, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.
Kaynak: AA
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