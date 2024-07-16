Bakırköy Adliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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Bakırköy Adliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi

Bakırköy Adliyesi'nde düzenlenen programda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, konuşmasında terör örgütlerine ve suç odaklarına karşı hukuk mücadelesinin süreceğini vurguladı. Gazi ve şehit yakınlarına plaket verildi.

16.07.2024 16:34
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Bakırköy Adliyesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Gümüş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutladı, şehitleri ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Terör örgütlerine, ihanet çetelerine ve suç odaklarına karşı hukuk mücadelesinin durmaksızın süreceğini belirten Gümüş, şunları kaydetti:

"1071 yılından bu yana vatan toprağımız olan Anadolu'da analar öyle evlatlar yetiştirdi ki kiminin adı Mehmet, kiminin adı Mahir, kiminin adı Ayşe. Kurtuluş Savaşı'nda, Milli Mücadele'de, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde, Çanakkale'de ve 15 Temmuz'da hepsinin soyadları 'şehit' oldu. Bu evlatlar sayesinde vatanımıza göz diken bölücü terör örgütlerine karşı milli mücadelemiz, şanlı direniş ruhumuz bu topraklarda geçmişte olduğu gibi her zaman devam etti ve bundan sonra da bu topraklar bu evlatlar sayesinde vatanımız olmaya devam edecek."

Konuşmanın ardından gazi ve şehit yakınlarına plaket verildi.

Programa Bakırköy Başsavcı Vekili Necip Sarı, Bakırköy Adalet Komisyonu Üyesi Sait Özdemir, savcılar, hakimler, adliyede personeli ile şehit ve gazi yakınları katıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Bakırköy Adliyesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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