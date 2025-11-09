Bakırköy Adliyesi'ndeki Kedilerin Sürülmesi İptal Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakırköy Adliyesi'ndeki Kedilerin Sürülmesi İptal Edildi

09.11.2025 03:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Bakırköy Adliyesi'nde gerçekleşmesi planlanan hayvansever etkinliği kedilerin sürüleceği gerekçesiyle iptal ettiğini duyurdu. Hayvanseverler, adliyeden kedilerin sürülmesi kararının vazgeçildiğini öğrendikten sonra etkinliğin yapılmayacağını belirtti.

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, 'kedilerin sürüleceği' gerekçesiyle sabah 09.00'da Bakırköy Adliyesi önünde yapılacağı duyurulan etkinliğin iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, 'kedilerin sürüleceği' gerekçesiyle sabah 09.00'da Bakırköy Adliyesi önünde yapılacak açıklamayı iptal etti. Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Her ne kadar Bakırköy Başsavcılığı tarafından Bakırköy Adliyesi'ndeki kedilerin sürüleceği sebebiyle 09/11/2025 tarihinde Bakırköy Adliyesi'ne hayvanseverleri davet etmişsek de Bakırköy Belediyesi ve Bakırköy Başsavcılığı'ndan alınan şifahi bilgilere göre kedilerin adliyeden sürülmesi kararından vazgeçilmiş olmakla yarınki davetimiz iptal edilmiştir. Gelişmeleri takip ediyor ve yaşama hakkını savunuyor olacağız."

Kaynak: ANKA

Bakırköy Adliyesi, İstanbul Barosu, Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Etkinlikler, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy Adliyesi'ndeki Kedilerin Sürülmesi İptal Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti’de 5 il başkanlığına atama AK Parti'de 5 il başkanlığına atama
Borsaya iki yeni şirket girdi Borsaya iki yeni şirket girdi
Nevşehir’de Hamile Kadın ve Bebeği Gaz Kaçağından Hayatını Kaybetti Nevşehir'de Hamile Kadın ve Bebeği Gaz Kaçağından Hayatını Kaybetti
Bu sözler futbol camiasını sarsacak: Yasa dışı bahis soruşturmasında 600 futbolcu ifadeye çağrılacak Bu sözler futbol camiasını sarsacak: Yasa dışı bahis soruşturmasında 600 futbolcu ifadeye çağrılacak
12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti 12 yaşında direksiyon başına geçti, bir aileyi paramparça etti
“Cehennem Necati“ için yeniden tutuklama kararı "Cehennem Necati" için yeniden tutuklama kararı

23:11
Mbaye Diagne, 1. Lig’i kasıp kavuruyor
Mbaye Diagne, 1. Lig'i kasıp kavuruyor
23:05
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüleri ortaya çıktı
6 kişiye mezar olan tesisin yangından önceki görüntüleri ortaya çıktı
22:31
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig’in iki devine haber yolladı
Bomba iddia: Gedson Fernandes, Süper Lig'in iki devine haber yolladı
22:22
Kocaeli’de 6 kişiye mezar olan tesisteki yangının ilk anları kamerada
Kocaeli'de 6 kişiye mezar olan tesisteki yangının ilk anları kamerada
21:52
Kocaeli’deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı
Kocaeli'deki yangın faciasında 7 kişi açığa alındı
21:09
Ünlü şarkıcı Halsey’e konserinde taciz şoku
Ünlü şarkıcı Halsey'e konserinde taciz şoku
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2025 03:57:21. #7.11#
SON DAKİKA: Bakırköy Adliyesi'ndeki Kedilerin Sürülmesi İptal Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.