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Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu

İSKİ'ye bağlı Bakırköy Ataköy İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi'nde çalışanlar tarafından bir erkek cesedi bulundu. Uzun süredir orada olduğu anlaşılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Bakırköy\'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
05.01.2024 - 11:25,  Güncelleme: 11:32
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İSKİ'ye bağlı Bakırköy Ataköy İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi'nde bir erkek cesedi bulundu. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu cesedin uzun süredir orada olduğu tespit edildi.

ATIK SULARIN TESİSE GELDİĞİ GİRİŞ NOKTASINDA BULUNDU

Yeşilyurt Mahallesi Havaalanı Caddesi'ndeki tesiste çalışanlar, dün sabah saatlerinde bir erkek cesedi gördü. Tesis şefi Savaş Çağdaş Ü, durumu polise bildirdi.

UZUN SÜREDİR ORADAYMIŞ

Olay yerine gelen ekipler, atık suların tesise geldiği giriş noktasındaki havuzda bulunan çıplak cesedi inceledi. Uzun süreden beri alanda olduğu anlaşılan ceset, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Kaynak: AA
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