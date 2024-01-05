Bakırköy\'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu

İSKİ'ye bağlı Bakırköy Ataköy İleri Biyolojik Su Arıtma Tesisi'nde bir erkek cesedi bulundu. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu cesedin uzun süredir orada olduğu tespit edildi.

ATIK SULARIN TESİSE GELDİĞİ GİRİŞ NOKTASINDA BULUNDU

UZUN SÜREDİR ORADAYMIŞ