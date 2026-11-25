(İSTANBUL) - Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu, 17 aylık tutukluluğun ardından ev hapsi kararıyla tahliye edilen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe'yi belediye meclis üyeleriyle birlikte ziyaret etti.

Ovalıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "17 aylık tutukluluğun ardından ev hapsi kararıyla tahliye edilen Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe'yi meclis üyelerimizle birlikte ziyaret ederek dayanışma duygularımızı paylaştık. Gaziosmanpaşa halkının iradesiyle seçilen Hakan Başkanımızın bir an önce tamamen özgürlüğüne kavuşmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.