Bakırköy Başsavcılığı 61 araçta change yapan 23 şüpheliye gözaltı talimatı verdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakırköy Başsavcılığı 61 araçta change yapan 23 şüpheliye gözaltı talimatı verdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ağır hasarlı araçların seri numaralarını hacizli araçlara uyarlayıp 61 aracı sattığı belirlenen 23 şüpheliye gözaltı talimatı verdi. İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Samsun'da 12 adreste arama yapılacak.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ağır hasarlı araçların seri numaralarını hacizli veya yakalamalı araçlara uyarlayarak üçüncü kişilere satan şüphelilere yönelik soruşturmada 23 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen takipli bir soruşturma dosyası kapsamında, trafik kazası, yangın, deprem ve benzeri sebeplerle ağır hasar kaydı alarak, esasında kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon seri numaralarının, yurt dışı ya da piyasadan temin edilen hacizli-yakalamalı araçların fabrikasyon seri numaralarının üzerine uyarlanarak "change" yapıldığı belirtildi.

Change yapılan araçların da iyi niyetli üçüncü kişilere satılarak dolandırıcılık eylemi içine girildiği kaydedilen açıklamada, şüphelilerin bu yöntemle 61 aracın satışını gerçekleştirdiği İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla tespit edildiği, 23 şüpheli hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "nitelikli dolandırıcılık", "5607 sayılı Kanuna muhalefet", "suç delillerini yok etmek, gizlemek veya değiştirmek" suçlarından yakalama ve gözaltı, suç unsuru olabilecek delillere el konulması amacıyla da İstanbul, Çanakkale, Ordu ve Samsun illerinde 12 farklı adreste arama yapılması talimatı verildiği aktarıldı.

Kaynak: AA
Bakırköy Cumhuriyet BaşsavcılığıDolandırıcılıkÇanakkaleİstanbulOtomobil3. SayfaGüncelSamsunOrduSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Suudi Arabistan’dan Netanyahu’nun sinsi Yemen planına ret Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret
Ne altın ne gümüş Kilosu 247 bin TL ediyor Ne altın ne gümüş! Kilosu 247 bin TL ediyor
Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi
12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar Sonrası daha da korkunç 12 yaşındaki çocuğu kolonya döküp yaktılar! Sonrası daha da korkunç
Market zincirlerine görülmemiş saldırı Zarar milyonlarca euroyu bulabilir Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
10:18
Fenerbahçe’den ayrıldı, Premier Lig’de şov yaptı İlk 11’de başladığı maçta yıldızlaştı
Fenerbahçe'den ayrıldı, Premier Lig'de şov yaptı! İlk 11'de başladığı maçta yıldızlaştı
09:58
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi Geceye damga vurdu
NBA yıldızından Galatasaray sürprizi! Geceye damga vurdu
09:30
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
09:09
Okan Buruk’tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
Okan Buruk'tan Barcelona maçına saatler kala Osimhen kararı
07:21
Fairford Hava Üssü’ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
Fairford Hava Üssü'ne saldırı iddiası 29 ülkeyi birleştirdi: Harekete geçiyoruz
07:11
Market zincirlerine görülmemiş saldırı Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Market zincirlerine görülmemiş saldırı! Zarar milyonlarca euroyu bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 10:34:16. #7.13#
SON DAKİKA: Bakırköy Başsavcılığı 61 araçta change yapan 23 şüpheliye gözaltı talimatı verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei