Bakırköy Başsavcılığı Ardan Zentürk'e 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten resen soruşturma açtı

Bakırköy Başsavcılığı Ardan Zentürk'e 'Cumhurbaşkanına hakaret'ten resen soruşturma açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Ardan Zentürk hakkında sanal medya paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlattı. Soruşturma, Zentürk'ün paylaşımlarında yer alan ifadeleri kapsıyor.
ARDAN Zentürk hakkında sanal medya paylaşımlarındaki ifadeleri nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ardan Zentürk hakkında sanal medya paylaşımlarında yer alan ifadeler nedeniyle 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma açıldı.
Kaynak: DHA
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