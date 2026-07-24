Bakırköy Başsavcılığı\'ndan Cezaevi İddialarına Yanıt

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda hastane randevularının haftalar sonrasına verildiği ve bazı tutuklulara öncelik tanındığı yönündeki sosyal medya iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, F.S.G. isimli sosyal medya hesabında, Marmara Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda hastane randevularının haftalar sonrasına verildiği, hastane sevkleri sırasında yaklaşık 20 tutuklu ve hükümlünün kelepçeli şekilde, havasız bir araçla birlikte nakledildiği, yaklaşık 3 saat süren muayene sürecinde hastanenin nezarethanesinde kelepçeli olarak bekletildiği ve kendilerine su verilmediği yönünde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu paylaşımda tutuklu ve hükümlülerin muayene işlemlerinin ardından aynı şartlarda ceza infaz kurumuna götürüldüğü, Ahbap Derneğine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan E.G'nin ise hastaneye ayrı bir araçla ve kelepçesiz şekilde getirildiği, sıra beklemeden muayene edildiği ve işlemlerinin ardından tek başına ceza infaz kurumuna götürüldüğü, bu uygulamanın Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve Adalet Bakanlığı mevzuatına aykırı olduğu yönünde iddialara yer verildiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ceza infaz kurumlarımızda bulunan tutuklu ve hükümlülerin hastane sevkleri, kurum aile hekimleri tarafından belirlenen öncelik ve aciliyet sıralaması esas alınarak, devlet hastanelerinin hasta kabul kapasitesi doğrultusunda planlanmakta, sevk ve nakil işlemleri sırasında ise güvenlik tedbirlerine azami ölçüde riayet edilmektedir. Kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde, tutuklu E.G'nin kelepçesinin araca bindirilmeden önce takıldığı ve ceza infaz kurumuna teslim edilmeden önce çıkarıldığı tespit edilmiştir. Hükümlü ve tutukluların hastane sevkleri sırasında iaşeleri eksiksiz şekilde ve eşitlik ilkesi gözetilerek sağlanmaktadır. Sonuç olarak, söz konusu sosyal medya paylaşımlarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."