Bakırköy Başsavcılığı'ndan Cezaevi İddialarına Yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakırköy Başsavcılığı'ndan Cezaevi İddialarına Yanıt

Bakırköy Başsavcılığı\'ndan Cezaevi İddialarına Yanıt
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Başsavcılığı, ceza infaz kurumundaki hastane randevu iddialarının asılsız olduğunu açıkladı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda hastane randevularının haftalar sonrasına verildiği ve bazı tutuklulara öncelik tanındığı yönündeki sosyal medya iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, F.S.G. isimli sosyal medya hesabında, Marmara Kadın Ceza İnfaz Kurumu'nda hastane randevularının haftalar sonrasına verildiği, hastane sevkleri sırasında yaklaşık 20 tutuklu ve hükümlünün kelepçeli şekilde, havasız bir araçla birlikte nakledildiği, yaklaşık 3 saat süren muayene sürecinde hastanenin nezarethanesinde kelepçeli olarak bekletildiği ve kendilerine su verilmediği yönünde paylaşımlar yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu paylaşımda tutuklu ve hükümlülerin muayene işlemlerinin ardından aynı şartlarda ceza infaz kurumuna götürüldüğü, Ahbap Derneğine yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan E.G'nin ise hastaneye ayrı bir araçla ve kelepçesiz şekilde getirildiği, sıra beklemeden muayene edildiği ve işlemlerinin ardından tek başına ceza infaz kurumuna götürüldüğü, bu uygulamanın Anayasa'nın eşitlik ilkesine ve Adalet Bakanlığı mevzuatına aykırı olduğu yönünde iddialara yer verildiği aktarıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ceza infaz kurumlarımızda bulunan tutuklu ve hükümlülerin hastane sevkleri, kurum aile hekimleri tarafından belirlenen öncelik ve aciliyet sıralaması esas alınarak, devlet hastanelerinin hasta kabul kapasitesi doğrultusunda planlanmakta, sevk ve nakil işlemleri sırasında ise güvenlik tedbirlerine azami ölçüde riayet edilmektedir. Kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde, tutuklu E.G'nin kelepçesinin araca bindirilmeden önce takıldığı ve ceza infaz kurumuna teslim edilmeden önce çıkarıldığı tespit edilmiştir. Hükümlü ve tutukluların hastane sevkleri sırasında iaşeleri eksiksiz şekilde ve eşitlik ilkesi gözetilerek sağlanmaktadır. Sonuç olarak, söz konusu sosyal medya paylaşımlarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Marmara, Cezaevi, Hastane, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakırköy Başsavcılığı'ndan Cezaevi İddialarına Yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çorlu’da patlamadan son anda kaçış Çorlu'da patlamadan son anda kaçış
Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada Uzman çavuşun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı o anlar kamerada Yere düşen Atatürk portresini öpüp kaldırdı; o anlar kamerada
Manisa’da ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı Manisa'da ölümlü kazanın kamera görüntüleri ortaya çıktı
İsrail’den Mescid-i Aksa’ya skandal saldırı Türkiye’den tepkiler çığ gibi yükseliyor İsrail'den Mescid-i Aksa'ya skandal saldırı! Türkiye'den tepkiler çığ gibi yükseliyor
Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM’deki parti kasasını boşaltıyorlar Özgür Özel ve ekibine şok suçlama: TBMM'deki parti kasasını boşaltıyorlar

18:53
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı
Peynir fabrikasının atık su oyunu ortaya çıktı
18:42
Yeni Parti’nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP’den istifa etti
Yeni Parti'nin ilk büyükşehir belediyesi Manisa oldu: Besim Dutlulu CHP'den istifa etti
18:35
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
Gülistan Doku soruşturmasında bir tutuklama daha
18:25
Özgür Özel’e ilk tebrik telefonu Bahçeli’den
Özgür Özel'e ilk tebrik telefonu Bahçeli'den
17:55
Mansur Yavaş Yeni Parti’ye katılacak mı Özgür Özel’den dikkat çeken çıkış
Mansur Yavaş Yeni Parti'ye katılacak mı? Özgür Özel'den dikkat çeken çıkış
17:40
Yeni Parti’nin grup başkanvekilleri belli oldu
Yeni Parti'nin grup başkanvekilleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2026 19:29:58. #7.13#
SON DAKİKA: Bakırköy Başsavcılığı'ndan Cezaevi İddialarına Yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.