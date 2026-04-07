Bakırköy Belediye Meclisi'nde Yeni Dönem Görev Dağılımı Netleşti
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bakırköy Belediye Meclisi'nde Yeni Dönem Görev Dağılımı Netleşti

07.04.2026 16:36  Güncelleme: 17:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy Belediye Meclisi’nde Cemalettin Özdemir ve Margarit Dikme başkan vekilliğine seçilirken; Meltem Bekaroğlu, Mustafa Fazlıoğlu ve Pınar Ünsal encümen üyeliğine getirildi. Ayrıca, divan katipleri ve 15 ihtisas komisyonunun üyeleri belirlenerek yeni dönem görev dağılımı netleşti.

(İSTANBUL) - Bakırköy Belediye Meclisi'nde Cemalettin Özdemir ve Margarit Dikme başkan vekilliğine seçilirken; Meltem Bekaroğlu, Mustafa Fazlıoğlu ve Pınar Ünsal encümen üyeliğine getirildi. Ayrıca, divan katipleri ve 15 ihtisas komisyonunun üyeleri belirlenerek yeni dönem görev dağılımı netleşti.

Bakırköy Belediyesi'nin Nisan Ayı Meclisi Birinci Birleşimi, Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu yönetiminde gerçekleştirildi. Belediye meclis salonunda yapılan toplantıda encümen ve ihtisas komisyon üyelikleri için seçimler yapıldı.

Mecliste ilk olarak bir yıl boyunca görev yapacak encümen üyeleri gizli oylama ile seçildi. Yapılan oylama sonucunda Meltem Bekaroğlu, Mustafa Fazlıoğlu ve Pınar Ünsal encümen üyeliğine getirildi.

Meclis başkan vekilleri ve divan katipleri seçildi

Toplantıda meclis yönetiminde görev alacak isimler de belirlendi. Meclis 1. Başkan Vekilliğine Cemalettin Özdemir, Meclis 2. Başkan Vekilliğine ise Margarit Dikme seçildi.

Divan katipliklerinde ise asil üyeliklere Efe Kanat ve Nesrin Sümeyye Özbay getirilirken, yedek üyeliklere Fatma Selen Kocaoğlu ile Meltem Dikmen Oncular seçildi.

15 ihtisas komisyonu için oylama yapıldı

Encümen seçimlerinin ardından ihtisas komisyon üyelikleri için açık oylamaya geçildi. Mecliste; İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Hukuk, Kentsel Yenileme, Ulaşım ve Altyapı, Tarife, Afet ve Acil Durum Hazırlık ve Müdahale, Eğitim, Gençlik ve Spor, Çevre ve Sağlık, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Engelsiz Bakırköy, Hayvan Hakları, Kültür, Turizm ve Sanat, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ile AB ve Dış İlişkiler komisyonları olmak üzere toplam 15 komisyon için üyeler belirlendi.

Yapılan seçimlerle birlikte Bakırköy Belediyesi Meclisi'nde yeni dönemin görev dağılımı tamamlandı.

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Bakırköy Belediye Meclisi'nde Yeni Dönem Görev Dağılımı Netleşti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı Kamyon kasasına binip gittikleri yer herkesi şaşırttı
Trump: Tarihi bir operasyonla İran’dan pilotlarımızı kurtardık Trump: Tarihi bir operasyonla İran'dan pilotlarımızı kurtardık
Milan Skriniar bir döndü pir döndü Milan Skriniar bir döndü pir döndü
Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı Milyonluk boşanma davasında imzalar atıldı: Sarıgül çifti anlaşmalı boşandı
Mauro Icardi Galatasaray’ı silip attı Mauro Icardi Galatasaray'ı silip attı
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında

17:16
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
Aaron Ramsey, 35 yaşında futbolu bıraktı
16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
15:56
Trump “İran bu gece yok olacak“ dedi, Devrim Muhafızları’ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Trump "İran bu gece yok olacak" dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2026 17:39:31. #.0.4#
SON DAKİKA: Bakırköy Belediye Meclisi'nde Yeni Dönem Görev Dağılımı Netleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.